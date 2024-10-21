Tuyển Nhà hàng/Khách sạn/Du lịch TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ ĐÔNG Á làm việc tại Hà Nội thu nhập Từ 12 Triệu

Mức lương Từ 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Đường Trịnh Văn Bô, Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Nhà hàng/Khách sạn/Du lịch Với Mức Lương Từ 12 Triệu

Thực hiện nhiệm vụ giảng dạy, nghiên cứu khoa học, phục vụ cộng đồng và các công việc chuyên môn khác theo Quy chế, quy định của Trường. Xây dựng đề cương chi tiết các học phần do Khoa phân công. Thực hiện nhiệm vụ của giảng viên cơ hữu bao gồm ra đề thi, làm đáp án các môn học đảm nhận, trông thi, chấm thi… Tham gia thiết kế bài giảng điện tử tải lên hệ thống E-learning của nhà trường. Tham gia xây dựng chương trình đào tạo thuộc các chuyên ngành của Khoa phù hợp với mục tiêu đào tạo của Trường trong từng giai đoạn. Tham gia đưa sinh viên đi thực tập tại doanh nghiệp và tổ chức các sự kiện cho sinh viên trong phạm vi chuyên môn đảm nhận. Tham gia nghiên cứu khoa học và đảm bảo định mức giờ nghiên cứu khoa học theo quy định của trường; tham gia biên soạn tài liệu phục vụ giảng dạy, tài liệu phục vụ cho học tập của sinh viên. Tham gia công tác quảng bá tuyển sinh của Trường. Tham gia công tác kiểm định chất lượng giáo dục đào tạo của Trường, kiểm định chương trình đào tạo của Khoa. Tham gia các hoạt động phong trào do Trường, Khoa và các tổ chức phát động. Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của Trưởng khoa, Hiệu trưởng.

Thực hiện nhiệm vụ giảng dạy, nghiên cứu khoa học, phục vụ cộng đồng và các công việc chuyên môn khác theo Quy chế, quy định của Trường.

Xây dựng đề cương chi tiết các học phần do Khoa phân công.

Thực hiện nhiệm vụ của giảng viên cơ hữu bao gồm ra đề thi, làm đáp án các môn học đảm nhận, trông thi, chấm thi…

Tham gia thiết kế bài giảng điện tử tải lên hệ thống E-learning của nhà trường.

Tham gia xây dựng chương trình đào tạo thuộc các chuyên ngành của Khoa phù hợp với mục tiêu đào tạo của Trường trong từng giai đoạn.

Tham gia đưa sinh viên đi thực tập tại doanh nghiệp và tổ chức các sự kiện cho sinh viên trong phạm vi chuyên môn đảm nhận.

Tham gia nghiên cứu khoa học và đảm bảo định mức giờ nghiên cứu khoa học theo quy định của trường; tham gia biên soạn tài liệu phục vụ giảng dạy, tài liệu phục vụ cho học tập của sinh viên.

Tham gia công tác quảng bá tuyển sinh của Trường.

Tham gia công tác kiểm định chất lượng giáo dục đào tạo của Trường, kiểm định chương trình đào tạo của Khoa.

Tham gia các hoạt động phong trào do Trường, Khoa và các tổ chức phát động.

Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của Trưởng khoa, Hiệu trưởng.

Với Mức Lương Từ 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Có bằng Thạc sĩ ngành Du lịch/ Khách sạn hoặc các ngành tương đương. Ưu tiên chuyên ngành Quản trị Khách sạn

- Có khả năng giảng dạy nghiệp vụ nhà hàng.

- Ưu tiên ứng viên có thể giảng dạy tiếng anh chuyên ngành.

- Có năng lực sư phạm và kỹ năng thuyết trình tốt.

- Kỹ năng truyền động lực và cảm hứng cho sinh viên.

Tại TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ ĐÔNG Á Thì Được Hưởng Những Gì

- Tham gia đầy đủ chế độ BHXH, BHYT, BHTN

- Thưởng các ngày lễ của năm: 30/04, 01/05, 02/09, tết dương lịch, âm lịch.

- Lương thưởng tháng 13 theo quy định hàng năm.

- Đi du lịch, nghỉ mát hàng năm.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ ĐÔNG Á

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin