Tuyển Kế toán trưởng Công ty TNHH Dược Phẩm Đức Phúc làm việc tại Hà Nội thu nhập 18 - 25 Triệu

Mức lương 18 - 25 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển Chưa cập nhật Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Trưởng nhóm

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số 8 ngách 58 Ngõ 603 Lạc Long Quân, Xuân La, Tây Hồ, Hà Nội, Tây Hồ, Quận Tây Hồ

Mô Tả Công Việc Kế toán trưởng Với Mức Lương 18 - 25 Triệu

- Tổ chức các công việc của bộ phận kế toán;

- Quản lý và giám sát công việc của đội ngũ kế toán, đảm bảo tính chính xác và đúng hạn của sổ sách kế toán;

- Chuẩn bị và kiểm tra các báo cáo tài chính, báo cáo thuế và các báo cáo kế toán liên quan.

- Đảm bảo tuân thủ các quy định pháp luật và chính sách kinh tế trong doanh nghiệp;

- Thực hiện kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ, xây dựng đội ngũ kế toán (5 nhân viên)

- Tham mưu cho Ban Lãnh đạo về chế độ kế toán và những thay đổi của chế độ qua từng thời kỳ trong hoạt động kinh doanh;

Với Mức Lương 18 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Độ tuổi: trên 28 tuổi;

- Có chứng chỉ Kế toán trưởng, ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm kế toán trưởng trong lĩnh vực phân phối và nhập khẩu

- Trình độ: tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Tài chính/Kế toán – hệ chính quy

- Tin học: thành thạo MS Office: Word, Excel, sử dụng thành thạo phần mềm kế toán MISA.

- Có kiến thức chuyên môn tốt về xử lý các nghiệp vụ phát sinh chuyên môn, có kinh nghiệm quyết toán thuế.

- Có kỹ năng quản lý thời gian, kỹ năng làm việc nhóm tốt

- Nhiệt huyết, trung thực, có trách nhiệm cao, chịu được áp lực.

Tại Công ty TNHH Dược Phẩm Đức Phúc Thì Được Hưởng Những Gì

- Hưởng các chế độ bảo hiểm theo quy định.

- Thu nhập: Lương từ 18 – 25 tr + Thưởng tháng. Ăn trưa tại Công ty.

- Thưởng năm từ 1 đến 3 tháng lương, chế độ xét tăng lương 6 tháng/lần

- Đội ngũ nhân sự trẻ, thân thiện, sẵn sàng hỗ trợ nhau, du lịch 1 năm/lần, teambuilding hàng năm, sinh nhật,...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Dược Phẩm Đức Phúc

