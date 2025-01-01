Tuyển Kế toán trưởng Công ty TNHH Dược Phẩm Đức Phúc làm việc tại Hà Nội thu nhập 18 - 25 Triệu

Công ty TNHH Dược Phẩm Đức Phúc
Ngày đăng tuyển: 01/01/2025
Hạn nộp hồ sơ: 29/01/2025
Kế toán trưởng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán trưởng Tại Công ty TNHH Dược Phẩm Đức Phúc

Mức lương
18 - 25 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
Chưa cập nhật
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Trưởng nhóm
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Số 8 ngách 58 Ngõ 603 Lạc Long Quân, Xuân La, Tây Hồ, Hà Nội, Tây Hồ, Quận Tây Hồ

Mô Tả Công Việc Kế toán trưởng Với Mức Lương 18 - 25 Triệu

- Tổ chức các công việc của bộ phận kế toán;
- Quản lý và giám sát công việc của đội ngũ kế toán, đảm bảo tính chính xác và đúng hạn của sổ sách kế toán;
- Chuẩn bị và kiểm tra các báo cáo tài chính, báo cáo thuế và các báo cáo kế toán liên quan.
- Đảm bảo tuân thủ các quy định pháp luật và chính sách kinh tế trong doanh nghiệp;
- Thực hiện kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ, xây dựng đội ngũ kế toán (5 nhân viên)
- Tham mưu cho Ban Lãnh đạo về chế độ kế toán và những thay đổi của chế độ qua từng thời kỳ trong hoạt động kinh doanh;

Với Mức Lương 18 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Độ tuổi: trên 28 tuổi;
- Có chứng chỉ Kế toán trưởng, ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm kế toán trưởng trong lĩnh vực phân phối và nhập khẩu
- Trình độ: tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Tài chính/Kế toán – hệ chính quy
- Tin học: thành thạo MS Office: Word, Excel, sử dụng thành thạo phần mềm kế toán MISA.
- Có kiến thức chuyên môn tốt về xử lý các nghiệp vụ phát sinh chuyên môn, có kinh nghiệm quyết toán thuế.
- Có kỹ năng quản lý thời gian, kỹ năng làm việc nhóm tốt
- Nhiệt huyết, trung thực, có trách nhiệm cao, chịu được áp lực.

Tại Công ty TNHH Dược Phẩm Đức Phúc Thì Được Hưởng Những Gì

- Hưởng các chế độ bảo hiểm theo quy định.
- Thu nhập: Lương từ 18 – 25 tr + Thưởng tháng. Ăn trưa tại Công ty.
- Thưởng năm từ 1 đến 3 tháng lương, chế độ xét tăng lương 6 tháng/lần
- Đội ngũ nhân sự trẻ, thân thiện, sẵn sàng hỗ trợ nhau, du lịch 1 năm/lần, teambuilding hàng năm, sinh nhật,...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Dược Phẩm Đức Phúc

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty TNHH Dược Phẩm Đức Phúc

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Số 8 ngách 58 ngõ 603 lạc Long Quân, Tây Hồ, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

