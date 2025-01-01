Tuyển Nhân viên mua hàng CÔNG TY TNHH SHINWON EBENEZER VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển Chưa cập nhật Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tầng 5, 501 - 503 Tòa nhà IPH, số 241 Đường Xuân Thủy, Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội, Việt Nam., Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc

- Phát triển và tìm nguồn cung cấp mẫu.

- Đặt hàng (tính toán định mức và lượng cần thiết) / Quản lý tình hình vận chuyển hàng.

- Chuyển tiền thanh toán và tính toán chi phí / Phân tích sổ sách chi phí.

Yêu Cầu Công Việc

- Tốt nghiệp đại học trở lên.

- Có kinh nghiệm liên quan từ 2 năm trở lên.

- Tiếng Anh thành thạo

Quyền Lợi

1.Hưởng mức lương thỏa thuận theo năng lực

2.Thử việc 2 tháng hưởng 100% lương

3.Nghỉ phép, tham gia BH đầy đủ

4.Lương tháng 13, Tặng quà vào các dịp lễ, tết

Cách Thức Ứng Tuyển

