Tuyển Nhân viên mua hàng CÔNG TY TNHH SHINWON EBENEZER VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên mua hàng Tại CÔNG TY TNHH SHINWON EBENEZER VIỆT NAM
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
Chưa cập nhật
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: Tầng 5, 501
- 503 Tòa nhà IPH, số 241 Đường Xuân Thủy, Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội, Việt Nam., Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy
Mô Tả Công Việc Nhân viên mua hàng Với Mức Lương Thỏa thuận
- Phát triển và tìm nguồn cung cấp mẫu.
- Đặt hàng (tính toán định mức và lượng cần thiết) / Quản lý tình hình vận chuyển hàng.
- Chuyển tiền thanh toán và tính toán chi phí / Phân tích sổ sách chi phí.
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Tốt nghiệp đại học trở lên.
- Có kinh nghiệm liên quan từ 2 năm trở lên.
- Tiếng Anh thành thạo
Tại CÔNG TY TNHH SHINWON EBENEZER VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì
1.Hưởng mức lương thỏa thuận theo năng lực
2.Thử việc 2 tháng hưởng 100% lương
3.Nghỉ phép, tham gia BH đầy đủ
4.Lương tháng 13, Tặng quà vào các dịp lễ, tết
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH SHINWON EBENEZER VIỆT NAM
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
