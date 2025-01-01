Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY CỔ PHẦN NGUYÊN VẬT LIỆU VÀ XÂY DỰNG MB làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu

Mức lương 15 - 20 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển Chưa cập nhật Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tầng 4, tòa nhà Licogi13, Khuất Duy Tiến, Thanh Xuân, Thanh Xuân, Quận Thanh Xuân

Tiếp nhận, kiểm tra kiểm soát, Hoá đơn chứng từ thanh toán đảm bảo hợp lý hợp lệ trước khi trình lãnh đạo phê duyệt và ghi sổ kế toán.

Tiếp nhận, kiểm tra kiểm soát, Phiếu nhập xuất kho, hạch toán nhập xuất kho, theo dõi đối chiếu với thủ kho về nhập xuất tồn

Tham gia công tác kiểm kê định kỳ (hoặc đột xuất), đề xuất phương án xử lý nếu có sự chênh lệch giữa sổ sách và thực tế

Giao dịch và lập các chứng từ thanh toán qua ngân hàng, hồ sơ vay vốn ngắn hạn ngân hàng, quản lý mẫu séc rút tiền mặt ngân hàng

Theo dõi các khoản thuế phải nộp theo từng sắc thuế

Chủ trì Quyết toán các sắc thuế, Lập và nộp BCTC, quyết toán thuế TNDN, Thuế TNCN hàng năm với cơ quan Thuế

Lập và nộp khai thuế hàng tháng, hàng quý

Theo dõi thanh toán lương, nộp các khoản BH trích theo lương đúng hạn

Theo dõi và đôn đốc để thu hồi triệt để các khoản vay lương, tạm ứng tiền ăn, các khoản BH phải thu của người lao động

Tiếp nhận, kiểm tra kiểm soát hồ sơ nghiệm thu, hồ sơ xuất bán sản phẩm hàng hoá, lập hoá đơn GTGT gửi cho khách hàng

Theo dõi và đối chiếu công nợ với khách hàng, nhà cung cấp, đôn đốc thu hồi công nợ, và có kiến nghị về biện pháp thu hồi công nợ

Theo dõi TSCĐ, CCDC xuất dùng, trích khấu hao và Phân bổ CCDC

Tiếp nhận chứng từ kế toán đã được phê duyệt, tổ chức ghi sổ kế toán, hạch toán vào phần mềm kế toán

Thực hiện công tác đóng sổ sách, đóng chứng từ, công tác lưu trữ chứng từ kế toán

Trình độ: Cử nhân

Chuyên ngành đào tạo: Kế toán, kiểm toán, tài chính - ngân hàng

Trường đào tạo: Đại học Kinh tế quốc dân, Học viện tài chính, Học viện ngân hàng, Đại học Thương mại ...

Có phẩm chất : chính trực, nghiêm túc, cẩn trọng, kín đáo

Kỹ năng cần thiết khác: Làm việc nhóm, phân tích, tổng hợp và giải quyết vấn đề; có tư duy chiến lược, lập kế hoạch; giao tiếp, thương lượng và đám phán

Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm làm việc trong doanh nghiệp là tổng thầu xây lắp

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN NGUYÊN VẬT LIỆU VÀ XÂY DỰNG MB Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: thỏa thuận, từ 15-20 triệu/ tháng

Lương, thưởng, lễ, Tết, đóng BHXH theo luật định

Thời gian làm việc: 8h00-17h00 từ thứ 2- thứ 6 (nghỉ T7 và CN)

Phụ cấp: gửi xe tại miễn phí

Được đi tham quan, du lịch, công tác tại các dự án của Công ty

Các quyền lợi khác theo quy định

