Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY CỔ PHẦN NGUYÊN VẬT LIỆU VÀ XÂY DỰNG MB làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán tổng hợp Tại CÔNG TY CỔ PHẦN NGUYÊN VẬT LIỆU VÀ XÂY DỰNG MB
- Hà Nội: Tầng 4, tòa nhà Licogi13, Khuất Duy Tiến, Thanh Xuân, Thanh Xuân, Quận Thanh Xuân
Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 15 - 20 Triệu
Tiếp nhận, kiểm tra kiểm soát, Hoá đơn chứng từ thanh toán đảm bảo hợp lý hợp lệ trước khi trình lãnh đạo phê duyệt và ghi sổ kế toán.
Tiếp nhận, kiểm tra kiểm soát, Phiếu nhập xuất kho, hạch toán nhập xuất kho, theo dõi đối chiếu với thủ kho về nhập xuất tồn
Tham gia công tác kiểm kê định kỳ (hoặc đột xuất), đề xuất phương án xử lý nếu có sự chênh lệch giữa sổ sách và thực tế
Giao dịch và lập các chứng từ thanh toán qua ngân hàng, hồ sơ vay vốn ngắn hạn ngân hàng, quản lý mẫu séc rút tiền mặt ngân hàng
Theo dõi các khoản thuế phải nộp theo từng sắc thuế
Chủ trì Quyết toán các sắc thuế, Lập và nộp BCTC, quyết toán thuế TNDN, Thuế TNCN hàng năm với cơ quan Thuế
Lập và nộp khai thuế hàng tháng, hàng quý
Theo dõi thanh toán lương, nộp các khoản BH trích theo lương đúng hạn
Theo dõi và đôn đốc để thu hồi triệt để các khoản vay lương, tạm ứng tiền ăn, các khoản BH phải thu của người lao động
Tiếp nhận, kiểm tra kiểm soát hồ sơ nghiệm thu, hồ sơ xuất bán sản phẩm hàng hoá, lập hoá đơn GTGT gửi cho khách hàng
Theo dõi và đối chiếu công nợ với khách hàng, nhà cung cấp, đôn đốc thu hồi công nợ, và có kiến nghị về biện pháp thu hồi công nợ
Theo dõi TSCĐ, CCDC xuất dùng, trích khấu hao và Phân bổ CCDC
Tiếp nhận chứng từ kế toán đã được phê duyệt, tổ chức ghi sổ kế toán, hạch toán vào phần mềm kế toán
Thực hiện công tác đóng sổ sách, đóng chứng từ, công tác lưu trữ chứng từ kế toán
Với Mức Lương 15 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Chuyên ngành đào tạo: Kế toán, kiểm toán, tài chính - ngân hàng
Trường đào tạo: Đại học Kinh tế quốc dân, Học viện tài chính, Học viện ngân hàng, Đại học Thương mại ...
Có phẩm chất : chính trực, nghiêm túc, cẩn trọng, kín đáo
Kỹ năng cần thiết khác: Làm việc nhóm, phân tích, tổng hợp và giải quyết vấn đề; có tư duy chiến lược, lập kế hoạch; giao tiếp, thương lượng và đám phán
Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm làm việc trong doanh nghiệp là tổng thầu xây lắp
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN NGUYÊN VẬT LIỆU VÀ XÂY DỰNG MB Thì Được Hưởng Những Gì
Lương, thưởng, lễ, Tết, đóng BHXH theo luật định
Thời gian làm việc: 8h00-17h00 từ thứ 2- thứ 6 (nghỉ T7 và CN)
Phụ cấp: gửi xe tại miễn phí
Được đi tham quan, du lịch, công tác tại các dự án của Công ty
Các quyền lợi khác theo quy định
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN NGUYÊN VẬT LIỆU VÀ XÂY DỰNG MB
