Tuyển Nhân viên kỹ thuật CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ QUANG DƯƠNG làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển Chưa cập nhật Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số 49 - 50C1 khu đô thị Đại Kim, Phường Định Công, Hoàng Mai, Hoàng Mai, Quận Hoàng Mai

Mô Tả Công Việc Nhân viên kỹ thuật Với Mức Lương Thỏa thuận

- Tiếp nhận kiểm tra, đánh giá chất lượng các thiết bị/ vật tư do Công ty nhập khẩu và phân phối trước khi lưu kho, bàn giao tới khách hàng

- Kiểm tra, sửa chữa, thay thế linh kiện theo chính sách bảo hành của Công ty quy định

- Chịu trách nhiệm tư vấn, giải đáp thông tin, thắc mắc, khiếu nại của khách hàng về mặt kỹ thuật liên quan đến việc sử dụng, vận hành hoặc lỗi kỹ thuật của sản phẩm.

- Phối hợp với các phòng ban khác trong Công ty xử lý kịp thời những khiếu nại, phản hồi của khách hàng

- Đề xuất các phương án, sáng kiến trong công việc giúp tiết kiệm thời gian, chi phí cho Công ty.

- Phối hợp với kế toán kho sắp xếp hàng hóa, kho bãi đảm bảo việc lưu kho, xuất kho.

- Tổng hợp báo cáo kết quả bảo hành sản phẩm theo quy định (tuần/tháng/quý/năm).

- Thực hiện các công việc khác do quản lý phòng kĩ thuật/BGĐ giao phó.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp Cao đẳng đại học các chuyên ngành kỹ thuật y sinh, các ngành điện/ điện tử.

- Độ tuổi: Dưới 35 tuổi. Giới tính Nam

- Ứng viên có kinh nghiệm là lợi thế. Không có kinh nghiệm sẽ được đào tạo.

- Có kiến thức, kinh nghiệm trong ngành thiết bị điện tử, máy móc, kinh nghiệm trong ngành TBYT là một lợi thế., Ưu Tiên Những Người Đã Có Kinh Nghiệm Làm Việc Trong Việc Sữa Chữa Các Mạch Thiết Bị Điện Tử, Hiểu Biết Công Nghệ Thông Tin.

- Có bằng B1, B2 là 1 lợi thế.

- Thông minh, nhanh nhẹn, trung thực Và chăm chỉ

- Có Khả Năng Làm Việc Ngoài Giờ Hành Chính Hoặc Đi Công Tác Ngoài Tỉnh Theo Yêu Cầu Công Việc

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ QUANG DƯƠNG Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương cơ bản + phụ cấp + % doanh thu + thưởng

- Hưởng đầy đủ các quyền lợi theo quy định của pháp luật (BHXH + BHYT,...) và theo chính sách của công ty.

- Được cung cấp các dụng cụ, vật dụng chuyên dụng phục vụ cho nhu cầu công việc

- Làm việc trong môi trường năng động, hiện đại và tiếp xúc với các trang thiết bị điện tử cao cấp, với nhiều kiến thức mới, và chuyên sâu hơn về điện tử

- Được đào tạo kỹ năng và chuyên môn đặc thù. Những ứng viên xuất sắc có thể được gửi đi đào tạo ở nước ngoài.

- Làm việc 8h/ngày, từ thứ 2 tới thứ 6 và sáng thứ 7 (8h-12h) (nghỉ chiều thứ 7 và chủ nhật), nghỉ các ngày lễ tết.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ QUANG DƯƠNG

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin