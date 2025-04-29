Tuyển Giao dịch viên Ngân Hàng TMCP Việt Á - Vietabank làm việc tại Hà Nội thu nhập 770 - 14 USD

Tuyển Giao dịch viên Ngân Hàng TMCP Việt Á - Vietabank làm việc tại Hà Nội thu nhập 770 - 14 USD

Ngân Hàng TMCP Việt Á - Vietabank
Ngày đăng tuyển: 29/04/2025
Hạn nộp hồ sơ: 07/05/2025
Ngân Hàng TMCP Việt Á - Vietabank

Giao dịch viên

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Giao dịch viên Tại Ngân Hàng TMCP Việt Á - Vietabank

Mức lương
770 - 14 USD
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 105 Phố Chu Văn An, Yết Kiêu, Hà Đông, Hà Nội, Việt Nam

Mô Tả Công Việc Giao dịch viên Với Mức Lương 770 - 14 USD

• Nghiên cứu thị trường, xây dựng và đề xuất kế hoạch phát triển sản phẩm, tính năng, tiện ích của dịch vụ Ngân hàng số;
• Tư vấn xây dựng, thiết kế các sản phẩm tài chính, dịch vụ ngân hàng trên nền tảng số (Internet Banking, Mobile Banking, Open API, QR Payment, Digital Lendings, Digital Savings, Digital Cards...).
• Là đầu mối tư vấn, triển khai, và phát triển các sản phẩm, dịch vụ, nền tảng số hóa sản phẩm trong ngân hàng.
• Phối hợp với các khối kinh doanh, công nghệ, vận hành để đảm bảo triển khai các sản phẩm số hóa hiệu quả.
• Xây dựng quy trình, quy định, hướng dẫn sử dụng các tính năng sản phẩm Ngân hàng số
• Xây dựng chính sách chương trình thúc đẩy phát triển dịch vụ Ngân hàng số.
• Làm việc với các đối tác, tổ chức trong và ngoài nước liên quan đến các dự án Ngân hàng số; triển khai các sản phẩm, tính năng, chính sách liên quan; hỗ trợ mở rộng kết nối với các đối tác;
• Thiết kế và tối ưu hóa trải nghiệm khách hàng trên các kênh số đa nền tảng (Omnichannel).Phân tích, theo dõi các chỉ số hiệu quả kinh doanh và đề xuất các giải pháp cải tiến để đạt được mục tiêu tài chính.
• Đánh giá và phân tích hành vi khách hàng để phát triển các sản phẩm dịch vụ đáp ứng nhu cầu của họ.
• Xây dựng và triển khai các biện pháp quản lý rủi ro liên quan đến hoạt động Ngân hàng số.
• Hỗ trợ đào tạo, hướng dẫn đội ngũ bán hàng và các phòng ban khác về sản phẩm ngân hàng số.

Với Mức Lương 770 - 14 USD Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tại Ngân Hàng TMCP Việt Á - Vietabank Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Ngân Hàng TMCP Việt Á - Vietabank

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Ngân Hàng TMCP Việt Á - Vietabank

Ngân Hàng TMCP Việt Á - Vietabank

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: Số 105 Chu Văn An, Phường Yết Kiêu, Quận Hà Đông, TP Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

