Tuyển Giao dịch viên Ngân Hàng TMCP Việt Á - Vietabank làm việc tại Hà Nội thu nhập 770 - 14 USD

• Nghiên cứu thị trường, xây dựng và đề xuất kế hoạch phát triển sản phẩm, tính năng, tiện ích của dịch vụ Ngân hàng số;

• Tư vấn xây dựng, thiết kế các sản phẩm tài chính, dịch vụ ngân hàng trên nền tảng số (Internet Banking, Mobile Banking, Open API, QR Payment, Digital Lendings, Digital Savings, Digital Cards...).

• Là đầu mối tư vấn, triển khai, và phát triển các sản phẩm, dịch vụ, nền tảng số hóa sản phẩm trong ngân hàng.

• Phối hợp với các khối kinh doanh, công nghệ, vận hành để đảm bảo triển khai các sản phẩm số hóa hiệu quả.

• Xây dựng quy trình, quy định, hướng dẫn sử dụng các tính năng sản phẩm Ngân hàng số

• Xây dựng chính sách chương trình thúc đẩy phát triển dịch vụ Ngân hàng số.

• Làm việc với các đối tác, tổ chức trong và ngoài nước liên quan đến các dự án Ngân hàng số; triển khai các sản phẩm, tính năng, chính sách liên quan; hỗ trợ mở rộng kết nối với các đối tác;

• Thiết kế và tối ưu hóa trải nghiệm khách hàng trên các kênh số đa nền tảng (Omnichannel).Phân tích, theo dõi các chỉ số hiệu quả kinh doanh và đề xuất các giải pháp cải tiến để đạt được mục tiêu tài chính.

• Đánh giá và phân tích hành vi khách hàng để phát triển các sản phẩm dịch vụ đáp ứng nhu cầu của họ.

• Xây dựng và triển khai các biện pháp quản lý rủi ro liên quan đến hoạt động Ngân hàng số.

• Hỗ trợ đào tạo, hướng dẫn đội ngũ bán hàng và các phòng ban khác về sản phẩm ngân hàng số.