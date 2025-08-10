Tuyển Giám đốc kinh doanh Tổng công ty MBLand làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Tuyển Giám đốc kinh doanh Tổng công ty MBLand làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Tổng công ty MBLand
Ngày đăng tuyển: 10/08/2025
Hạn nộp hồ sơ: 10/09/2025
Tổng công ty MBLand

Giám đốc kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Giám đốc kinh doanh Tại Tổng công ty MBLand

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Giám đốc
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Tầng 4, Tháp A, Tòa nhà Keangnam, Khu E6 ĐTM Cầu giấy, P. Mễ Trì Hà Nội, Viet Nam, Nam Từ Liêm, Quận Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Giám đốc kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

Tham mưu cho Ban Lãnh đạo xây dựng Chiến lược kinh doanh và phát triển sản phẩm của Tổng Công ty
Chịu trách nhiệm xây dựng và triển khai chiến lược kinh doanh ngắn hạn, trung hạn và dài hạn phù hợp với định hướng phát triển của Công ty; phân tích thị trường, xu hướng tiêu dùng, đối thủ cạnh tranh để đề xuất các giải pháp phát triển sản phẩm, mở rộng thị phần và nâng cao năng lực cạnh tranh.
Trên cơ sở kế hoạch kinh doanh của Tổng Công ty, xây dựng kế hoạch của Khối đảm bảo hoàn thành chỉ tiêu, kế hoạch được phân giao.
Quản lý và điều phối các phòng ban trong Khối Kinh doanh. Đảm bảo các phòng ban thực hiện các chức năng và nhiệm vụ được giao.
Chủ trì quản lý và triển khai các công tác liên quan đến: Lập và triển khai Kế hoạch sản xuất kinh doanh của Khối KD; lựa chọn đối tác đầu tư uy tín; Quản lý, giám sát hoạt động của các Phòng chuyên môn
Xây dựng và phát triển đội ngũ nhân lực của Khối
Chỉ đạo và thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của Ban lãnh đạo.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành Quản trị kinh doanh, Marketing, Bất động sản hoặc các ngành liên quan.
Tối thiểu 03- 05 năm tại vị trí tương đương, ưu tiên lĩnh vực Bất động sản/Xây dựng
Am hiểu hệ thống pháp luật về doanh nghiệp, hệ thống Quy chuẩn, Tiêu chuẩn thi công xây dựng
Có khả năng tổ chức, sắp xếp và thực hiện đồng thời nhiều công việc một cách hiệu quả; đảm bảo tiến độ, chất lượng và không ảnh hưởng đến các nhiệm vụ khác.
Linh hoạt xử lý tình huống phát sinh, ưu tiên công việc hợp lý để đạt được mục tiêu chung.
Khả năng tư duy chiến lược, định hướng thị trường tốt, phản ứng linh hoạt với biến động thị trường.

Tại Tổng công ty MBLand Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: Tương xứng theo năng lực.
Thời gian làm việc: Từ thứ 2 - Thứ 6 hàng tuần.
Thưởng hoàn thành công việc. Thưởng kinh doanh.
Lương tháng 13. Thưởng bổ sung: các dịp lễ tết, kỷ niệm lớn trong năm.
Xét tăng lương hàng năm.
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, hiện đại, thân thiện.
Cơ hội du lịch trong nước và nước ngoài tối thiểu 1 lần/năm.
Hỗ trợ chi phí ăn ca.
Các khoản phụ cấp đầy đủ....
Nhiều cơ hội thăng tiến trong nghề nghiệp.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Tổng công ty MBLand

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Tổng công ty MBLand

Tổng công ty MBLand

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 4 - Tháp A - Tòa nhà Keangnam - Phạm Hùng - Từ Liêm - Hà Nội

