Tuyển Giao dịch viên NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN KỸ THƯƠNG VIỆT NAM Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 11 Triệu

Thực hiện các giao dịch tiền mặt và phi tiền mặt cho các khách hàng (như: mở tài khoản, nhận tiền gửi...) theo đúng thủ tục của TCB.

Cung cấp dịch vụ cho khách hàng cá nhân một cách nhanh nhất, tốt nhất .

Luôn cập nhật các quy định, quy trình dịch vụ khách hàng và hướng dẫn của TCB

Giải quyết các yêu cầu của khách hàng trong thẩm quyền.

Xác dịnh cơ hội bán chéo trong quá trình giao dịch và khuyến khích khách hàng sử dụng thêm các sản phẩm khác, với các sản phẩm không thuộc phòng DVKH thì chuyển các bộ phận liên quan.

Luôn cập nhật các sản phẩm, chương trình Marketing và các chiến dịch bán hàng mới của TCB.

Kiểm tra các giao dịch/chứng từ phát sinh trong ngày

Đối chiếu giao dịch và lượng tiền mặt, đảm bảo số dư tại quỹ tiền mặt về không sau khi hết giờ giao dịch

Chấm kiểm tra chứng từ đã hạch toán giao dịch của ngày hôm trước.

Lập báo cáo hàng ngày sau khi hết giờ giao dịch

Là thành viên của tổ tiếp quỹ ATM tại CN/PGD/vùng lân cận.

Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của KSV/Trưởng nhóm GDV.

Tiếp nhận ý kiến của khách hàng về sản phẩm, quy trình, dịch vụ, chính sách... để có khuyến nghị đối với các bộ phận chính sách.