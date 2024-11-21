Tuyển Giáo viên tiếng Đức Công ty CP CVB Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 25 - 45 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Giáo viên tiếng Đức Tại Công ty CP CVB Việt Nam
Mức lương
25 - 45 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
3 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: Trường Cao đẳng Công nghệ TP Hồ Chí Minh – Đường 586 Kha Vạn Cân, Linh Đông, Quận Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh, Thủ Đức
Mô Tả Công Việc Giáo viên tiếng Đức Với Mức Lương 25 - 45 Triệu
• Tham gia/Tổ chức các hoạt động ngoại khóa cho Học viên
Với Mức Lương 25 - 45 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
• Tốt nghiệp đại học chuyên ngành tiếng Đức
Tại Công ty CP CVB Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì
• Lương: 25-45tr( tùy full time hoặc part time)
• Trợ cấp 50.000/ngày( thời gian thử việc 30.000/ngày)
• Trợ cấp 50.000/ngày( thời gian thử việc 30.000/ngày)
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty CP CVB Việt Nam
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI