Tuyển Giáo viên tiếng Đức Công ty cổ phần NKS làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 1. Số 30/46 Hưng Thịnh, khu X2A, phường Yên Sở, quận Hoàng Mai, TP Hà Nội, Hoàng Mai, Quận Hoàng Mai

Mô Tả Công Việc Giáo viên tiếng Đức Với Mức Lương Thỏa thuận

Soạn giáo án, lên kế hoạch giảng dạy theo trình độ được giao (A1, A2, B1).

Truyền đạt đầy đủ kiến thức, kỹ năng học và luyện thi tiếng Đức đồng thời kết hợp giới thiệu về văn hóa Đức thông qua việc giảng dạy.

Kiểm tra đánh giá tiến bộ học tập của học sinh và điều chỉnh tiến độ giảng dạy theo thực tế.

Phối hợp với giáo viên khác (nếu chung lớp) và phòng đào tạo để sắp xếp lịch dạy và bài giảng phù hợp.

Làm nghiệp vụ tài liệu Online: Xây dựng giáo trình dạy học, làm Slide bài giảng, lên chương trình bài giảng,

– Ưu tiên những người đã có kinh nghiệm giảng dạy tiếng Đức cho thực tập sinh, du học sinh hoặc những tu nghiệp sinh về nước có khả năng nghe, nói, đọc, viết tốt, am hiểu về các khóa học Online.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tuổi từ 20 đến 32 tuổi

Có trình độ tiếng Đức C1 (nếu bạn có trình độ B2 giỏi vẫn có thể apply hồ sơ phỏng vấn)

Có kinh nghiệm giảng dạy tiếng Đức/ hoặc làm hồ sơ Đức từ 1 năm trở lên.

Có khả năng ôn luyện cho học viên đủ khả năng tham gia kỳ thi B1 tiếng Đức là lợi thế.

– Có khả năng sư phạm, đàm thoại tốt, có kiến thức tổng quan về văn hóa đất nước Đức

– Yêu thích công việc đào tạo, giảng dạy

– Ưu tiên những người đã có kinh nghiệm giảng dạy tiếng Đức cho du học sinh hoặc những du học sinh Đức về nước có khả năng nghe, nói, đọc, viết tốt

Tại Công ty cổ phần NKS Thì Được Hưởng Những Gì

III - Quyền lợi:

– Lương thỏa thuận theo năng lực +thưởng xuất cảnh+ các loại phụ cấp: Ăn trưa, điện thoại...

- Thưởng các dịp lễ tết, thưởng theo hàng quý, thưởng năm theo kết quả kinh doanh,...

- Chế độ Bảo hiểm phép năm, chế độ lương tăng ca hấp dẫn

- Cơ hội làm việc, giao lưu học hỏi với giáo viên, khách hàng người Đức

- Cơ hội công tác, học tập tại Đức

- Môi trường làm việc năng động, luôn tạo điều kiện cho các bạn trẻ phát huy năng lực

- Loại hình công việc: Toàn thời gian

+ Fulltime: từ 8h đến 17h nghỉ trưa 1h từ 12h đến 13h, làm từ thứ Hai đến thứ Sáu và 2 ngày thứ 7 trong tháng

+ Partime 6h/ngày: sáng từ 8h đến 11h, chiều từ 13h đến 16h, làm từ thứ Hai đến thứ Sáu hoặc dạy theo ca thỏa thuận mỗi ca 3h – 3.5h

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần NKS

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin