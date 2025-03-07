Tuyển Giáo viên Trường Tiểu Học Và Trung Học Cơ Sở May làm việc tại Hà Nội thu nhập 650 - 1 USD

Tuyển Giáo viên Trường Tiểu Học Và Trung Học Cơ Sở May làm việc tại Hà Nội thu nhập 650 - 1 USD

Trường Tiểu Học Và Trung Học Cơ Sở May
Ngày đăng tuyển: 07/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 06/04/2025
Trường Tiểu Học Và Trung Học Cơ Sở May

Giáo viên

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Giáo viên Tại Trường Tiểu Học Và Trung Học Cơ Sở May

Mức lương
650 - 1 USD
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Lô 18 khu đô thị mới Định Công, Hoàng Mai, Hà Nội

Mô Tả Công Việc Giáo viên Với Mức Lương 650 - 1 USD

I. Công tác chủ nhiệm
- Triển khai các hoạt động ngoại khóa, các dự án học tập, các phong trào, cuộc thi, sân chơi trí tuệ các cấp tới Học sinh và Phụ huynh học sinh
- Giải quyết các vấn đề liên quan đến PH, HS báo cáo Khối trưởng/ BGH những vấn đề bất thường của học sinh, phụ huynh học sinh, để có phương án giải quyết kịp thời
II. Công tác chuyên môn
- Xây dựng hệ thống phiếu bài, chương trình phục vụ dạy học
- Xây dựng kế hoạch chuyên môn của cá nhân, kế hoạch học tập của lớp theo tuần học nhằm thực hiện chương trình, kế hoạch dạy học phù hợp với yêu cầu của Bộ giáo dục và chương trình đào tạo của trường.
- Triển khai thực hiện việc giảng dạy các môn học, xây dựng phân phối chương trình, nghiên cứu giáo án, kế hoạch bài dạy, lên tiết dạy thay theo sự phân công.
- Kiểm soát việc thực hiện nhiệm vụ học tập, rèn luyện của học sinh theo đúng thời khóa biểu, kế hoạch học tập, có kế hoạch bồi dưỡng học sinh trong quá trình học tập.
- Hoàn thiện sổ sách chuyên môn: sổ dự giờ, sổ ghi chép; các tài liệu đào tạo chuyên môn, lịch báo giảng, kế hoạch dạy học.
Các công việc khác theo sự phân công của Nhà trường

Với Mức Lương 650 - 1 USD Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tại Trường Tiểu Học Và Trung Học Cơ Sở May Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Trường Tiểu Học Và Trung Học Cơ Sở May

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Trường Tiểu Học Và Trung Học Cơ Sở May

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Trường Tiểu học &THCS MAY ACADEMY - Lô 18, khu đô thị Định Công, Hoàng Mai, Hà Nội

