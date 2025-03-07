Tuyển Giáo viên Trường Tiểu Học Và Trung Học Cơ Sở May làm việc tại Hà Nội thu nhập 650 - 1 USD

I. Công tác chủ nhiệm

- Triển khai các hoạt động ngoại khóa, các dự án học tập, các phong trào, cuộc thi, sân chơi trí tuệ các cấp tới Học sinh và Phụ huynh học sinh

- Giải quyết các vấn đề liên quan đến PH, HS báo cáo Khối trưởng/ BGH những vấn đề bất thường của học sinh, phụ huynh học sinh, để có phương án giải quyết kịp thời

II. Công tác chuyên môn

- Xây dựng hệ thống phiếu bài, chương trình phục vụ dạy học

- Xây dựng kế hoạch chuyên môn của cá nhân, kế hoạch học tập của lớp theo tuần học nhằm thực hiện chương trình, kế hoạch dạy học phù hợp với yêu cầu của Bộ giáo dục và chương trình đào tạo của trường.

- Triển khai thực hiện việc giảng dạy các môn học, xây dựng phân phối chương trình, nghiên cứu giáo án, kế hoạch bài dạy, lên tiết dạy thay theo sự phân công.

- Kiểm soát việc thực hiện nhiệm vụ học tập, rèn luyện của học sinh theo đúng thời khóa biểu, kế hoạch học tập, có kế hoạch bồi dưỡng học sinh trong quá trình học tập.

- Hoàn thiện sổ sách chuyên môn: sổ dự giờ, sổ ghi chép; các tài liệu đào tạo chuyên môn, lịch báo giảng, kế hoạch dạy học.

Các công việc khác theo sự phân công của Nhà trường