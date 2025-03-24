Tuyển Giáo viên Công ty Cổ phần Phát triển Giáo dục IECC làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 9 Triệu

Mức lương 7 - 9 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 5 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: M4 TT6, Khu đô thị Bắc Linh Đàm, Hoàng Mai, Hà Nội, Hoàng Mai ...và 2 địa điểm khác, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Giáo viên Với Mức Lương 7 - 9 Triệu

Tham gia giảng dạy chương trình Uckid theo sự phân công;

Nhận xét tình hình học tập trao đổi thông tin của học sinh với phụ huynh;

Tham gia tổ chức các hoạt động trải nghiệm của trung tâm;

Tham gia đóng góp ý kiến cải tiến chương trình;

Các công việc hành chính khác theo phân công của cấp trên.

Với Mức Lương 7 - 9 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Yêu cầu ứng viên có bằng từ Cao Đẳng. Ưu tiên các bạn tốt nghiệp Đại học chuyên ngành sư phạm, sư phạm tiểu học;

Ưu tiên các bạn có 1 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương;

Kỹ năng giao tiếp, truyền đạt tốt, ham học hỏi;

Có trách nhiệm trong công việc, nhiệt tình, sáng tạo, yêu nghề;

Có Laptop để làm việc

Thời gian làm việc:

Tại Công ty Cổ phần Phát triển Giáo dục IECC Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cứng 7-9M+ Lương ca dạy + Phụ cấp;

Lương tháng 13 theo tình hình kinh doanh;

Được thưởng vào các ngày lễ, sự kiện: 30/4-1/5, 2/9, 20/10, 8/3, sinh nhật…;

Được thưởng khi tham gia vào dự án, thưởng theo hiệu quả kinh doanh;

Được hưởng ngày nghỉ phép, nghỉ Lễ, Tết theo quy định nhà nước;

Được đào tạo và tạo điều kiện tham gia vào các chương trình, sự kiện trong, ngoài công ty để nâng cao tư duy, kỹ năng, năng lực chuyên môn;

Được tham gia bảo hiểm xã hội theo quy định của nhà nước;

Được tham gia các hoạt động gắn kết nội bộ: Teambuilding, du lịch, các sự kiện theo mùa….và rất nhiều các hoạt động khác.

Được làm việc trong môi trường làm việc chan hòa, yêu thương, tích cực, cởi mở, sẵn sàng lắng nghe, chia sẻ từ sếp đến đồng nghiệp;

Được làm việc tại công ty có sản phẩm có thương hiệu, tạo dựng được uy tín sau gần 20 năm hình thành và phát triển;

Con em của nhân sự sẽ được tài trợ toàn bộ học phí khi tham gia các khóa học tại các trung tâm thuộc công ty.

Được thưởng theo tỷ lệ thăng cấp, thưởng cho giáo viên xuất sắc, và thưởng khi có học sinh tham gia các kỳ thi học sinh giỏi cấp quốc gia hoặc quốc tế;

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Phát triển Giáo dục IECC

