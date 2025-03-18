Tuyển Giáo viên CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC VÀ CÔNG NGHỆ SAO KHUÊ làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Giáo viên Tại CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC VÀ CÔNG NGHỆ SAO KHUÊ
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
4 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: 177 Ngọc Trai 8, Vinhomes Ocean Park, Gia Lâm, Hà Nội, Gia Lâm, Quận Long Biên
Mô Tả Công Việc Giáo viên Với Mức Lương Thỏa thuận
Nhiệm vụ chính của Giáo Viên
Đánh giá :
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Khả năng giải quyết vấn đề: có khả năng tìm ra cách giải quyết các vấn đề phát sinh trong quá trình giảng dạy.
Khả năng thích ứng: linh hoạt thích ứng với những thay đổi trong chương trình học, phương pháp giảng dạy.
Khả năng làm việc nhóm: làm việc phối hợp với các giáo viên khác, quản lý và các bộ phận khác của trung tâm.
Khả năng tự học: không ngừng học hỏi và cập nhật kiến thức mới để nâng cao chất lượng giảng dạy.
Giáo viên fulltime: 28 - 40 tiếng/tuần
Thời gian làm việc: 6 ngày /1 tuần (nghỉ 1 ngày trong tuần )
Ngày thường: 13h30 – 21h ( nghỉ chiều từ 16h00 - 16h30 ); –T7 hoặc CN: 9h00 – 15h00 và 15:00 - 21:00 ( nghỉ trưa từ 12h00 - 13h30 )
Giáo viên parttime: làm việc theo ca. Nhận tối thiếu 6ca/tuần. Mỗi ca 90 phút.
Khả năng thích ứng: linh hoạt thích ứng với những thay đổi trong chương trình học, phương pháp giảng dạy.
Khả năng làm việc nhóm: làm việc phối hợp với các giáo viên khác, quản lý và các bộ phận khác của trung tâm.
Khả năng tự học: không ngừng học hỏi và cập nhật kiến thức mới để nâng cao chất lượng giảng dạy.
Giáo viên fulltime: 28 - 40 tiếng/tuần
Thời gian làm việc: 6 ngày /1 tuần (nghỉ 1 ngày trong tuần )
Ngày thường: 13h30 – 21h ( nghỉ chiều từ 16h00 - 16h30 ); –T7 hoặc CN: 9h00 – 15h00 và 15:00 - 21:00 ( nghỉ trưa từ 12h00 - 13h30 )
Giáo viên parttime: làm việc theo ca. Nhận tối thiếu 6ca/tuần. Mỗi ca 90 phút.
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC VÀ CÔNG NGHỆ SAO KHUÊ Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC VÀ CÔNG NGHỆ SAO KHUÊ
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Tin tức liên quan
-
Marketing Challengers 2025: Đường đua cho Marketer trẻ chính thức khởi động
Đóng góp bởi: CEO Tony Vũ
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI