Tuyển Giáo viên CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC VÀ CÔNG NGHỆ SAO KHUÊ làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 4 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 177 Ngọc Trai 8, Vinhomes Ocean Park, Gia Lâm, Hà Nội, Gia Lâm, Quận Long Biên

Mô Tả Công Việc Giáo viên Với Mức Lương Thỏa thuận

Nhiệm vụ chính của Giáo Viên

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Khả năng giải quyết vấn đề: có khả năng tìm ra cách giải quyết các vấn đề phát sinh trong quá trình giảng dạy.

Khả năng thích ứng: linh hoạt thích ứng với những thay đổi trong chương trình học, phương pháp giảng dạy.

Khả năng làm việc nhóm: làm việc phối hợp với các giáo viên khác, quản lý và các bộ phận khác của trung tâm.

Khả năng tự học: không ngừng học hỏi và cập nhật kiến thức mới để nâng cao chất lượng giảng dạy.

Giáo viên fulltime: 28 - 40 tiếng/tuần

Thời gian làm việc: 6 ngày /1 tuần (nghỉ 1 ngày trong tuần )

Ngày thường: 13h30 – 21h ( nghỉ chiều từ 16h00 - 16h30 ); –T7 hoặc CN: 9h00 – 15h00 và 15:00 - 21:00 ( nghỉ trưa từ 12h00 - 13h30 )

Giáo viên parttime: làm việc theo ca. Nhận tối thiếu 6ca/tuần. Mỗi ca 90 phút.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC VÀ CÔNG NGHỆ SAO KHUÊ Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC VÀ CÔNG NGHỆ SAO KHUÊ

