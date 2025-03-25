Tuyển Giáo viên Công ty CP công nghệ LKO Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 18 Triệu

Công ty CP công nghệ LKO Việt Nam
Ngày đăng tuyển: 25/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 23/04/2025
Công ty CP công nghệ LKO Việt Nam

Giáo viên

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Giáo viên Tại Công ty CP công nghệ LKO Việt Nam

Mức lương
10 - 18 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 229 Tây Sơn, Đống Đa, Hà Nội, Đống Đa, Quận Đống Đa

Mô Tả Công Việc Giáo viên Với Mức Lương 10 - 18 Triệu

Quản lý nhóm CTV và giám sát hoạt động giảng dạy của 500++ Giáo viên Tiếng Anh online
Điều phối Giáo viên để đảm bảo cung cấp đủ số lượng thầy cô cho các lớp được tổ chức hàng ngày
Tiếp nhận phản hồi và phối hợp với các bộ phận Vận hành, Chăm sóc khách hàng đảm bảo chất lượng giảng dạy của Giáo viên
Làm thanh toán lương cho Giáo viên, CTV và một số chi phí phát sinh khi có yêu cầu
Tham gia các hoạt động, dự án, chiến dịch quy mô lớn với nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm bền vững

Với Mức Lương 10 - 18 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có kinh nghiệm hoạt động trong ngành Giáo dục, ưu tiên Giáo dục trực tuyến là lợi thế
Ưu tiên: Từng quản trị đội nhóm ít nhất 2 CTV part-time
Kỹ năng sử dụng Google Sheet và Powerpoint tốt
Có kỹ năng làm việc nhóm và giao tiếp tốt.
Có laptop cá nhân
Độ tuổi từ 1993-2003

Tại Công ty CP công nghệ LKO Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: thương lượng theo năng lực ( Upto 16m )
Thử việc: Tối đa 2 tháng, hưởng 100% lương
Được tham gia BHXH theo quy định nhà nước, thưởng sinh nhật, du lịch, team building,…
Review lương, đánh giá định kỳ 6 tháng một lần

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty CP công nghệ LKO Việt Nam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty CP công nghệ LKO Việt Nam

Công ty CP công nghệ LKO Việt Nam

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Toà Mipec số 229 Tây Sơn, Đống Đa, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

