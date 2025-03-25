Tuyển Giáo viên Công ty CP công nghệ LKO Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 18 Triệu

Mức lương 10 - 18 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 229 Tây Sơn, Đống Đa, Hà Nội, Đống Đa, Quận Đống Đa

Mô Tả Công Việc Giáo viên Với Mức Lương 10 - 18 Triệu

Quản lý nhóm CTV và giám sát hoạt động giảng dạy của 500++ Giáo viên Tiếng Anh online

Điều phối Giáo viên để đảm bảo cung cấp đủ số lượng thầy cô cho các lớp được tổ chức hàng ngày

Tiếp nhận phản hồi và phối hợp với các bộ phận Vận hành, Chăm sóc khách hàng đảm bảo chất lượng giảng dạy của Giáo viên

Làm thanh toán lương cho Giáo viên, CTV và một số chi phí phát sinh khi có yêu cầu

Tham gia các hoạt động, dự án, chiến dịch quy mô lớn với nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm bền vững

Với Mức Lương 10 - 18 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có kinh nghiệm hoạt động trong ngành Giáo dục, ưu tiên Giáo dục trực tuyến là lợi thế

Ưu tiên: Từng quản trị đội nhóm ít nhất 2 CTV part-time

Kỹ năng sử dụng Google Sheet và Powerpoint tốt

Có kỹ năng làm việc nhóm và giao tiếp tốt.

Có laptop cá nhân

Độ tuổi từ 1993-2003

Tại Công ty CP công nghệ LKO Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: thương lượng theo năng lực ( Upto 16m )

Thử việc: Tối đa 2 tháng, hưởng 100% lương

Được tham gia BHXH theo quy định nhà nước, thưởng sinh nhật, du lịch, team building,…

Review lương, đánh giá định kỳ 6 tháng một lần

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty CP công nghệ LKO Việt Nam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin