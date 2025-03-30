Tuyển Giáo viên CÔNG TY CỔ PHẦN IIG VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 1 - 12 Triệu

Mức lương 1 - 12 Triệu Hình thức làm việc Bán thời gian Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 10 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: IIG Việt Nam - Tầng 3 tòa DC Building số 144 Đội Cấn, Ba Đình, Hà Nội, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Giáo viên Với Mức Lương 1 - 12 Triệu

Theo dõi và đánh giá tiến bộ của học viên trong suốt quá trình học

Hợp tác với các nhân viên của IIG trong quá trình quản lý lớp học.

Tham gia chương trình đào tạo, các buổi thỉnh giảng, quan sát, chia sẻ để trau dồi kiến thức chuyên môn và kỹ năng sư phạm.

Với Mức Lương 1 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

TOEIC Listening&Reading trên 900/ TOEIC Speaking & Writing trên 170 điểm mỗi kỹ năng

Thành thạo sử dụng công nghệ và các công cụ văn phòng khác

Có ít nhất 01 năm kinh nghiệm giảng dạy Tiếng Anh luyện thi TOEIC

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN IIG VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: 600.000 - 1.000.000 / buổi (2 tiếng)

Thời gian làm việc: Các buổi tối trong tuần (chọn giờ dạy linh hoạt)

Được thường xuyên đào tạo nâng cao trình độ chuyên môn, kỹ năng giảng dạy thông qua các chương trình tập huấn nội bộ chỉ dành riêng cho giáo viên của IIG

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN IIG VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin