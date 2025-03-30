Tuyển Giáo viên CÔNG TY CỔ PHẦN IIG VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 1 - 12 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Giáo viên Tại CÔNG TY CỔ PHẦN IIG VIỆT NAM
Mức lương
1 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Bán thời gian
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
10 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: IIG Việt Nam
- Tầng 3 tòa DC Building số 144 Đội Cấn, Ba Đình, Hà Nội, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy
Mô Tả Công Việc Giáo viên Với Mức Lương 1 - 12 Triệu
Theo dõi và đánh giá tiến bộ của học viên trong suốt quá trình học
Hợp tác với các nhân viên của IIG trong quá trình quản lý lớp học.
Tham gia chương trình đào tạo, các buổi thỉnh giảng, quan sát, chia sẻ để trau dồi kiến thức chuyên môn và kỹ năng sư phạm.
Với Mức Lương 1 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
TOEIC Listening&Reading trên 900/ TOEIC Speaking & Writing trên 170 điểm mỗi kỹ năng
Thành thạo sử dụng công nghệ và các công cụ văn phòng khác
Có ít nhất 01 năm kinh nghiệm giảng dạy Tiếng Anh luyện thi TOEIC
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN IIG VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì
Mức lương: 600.000 - 1.000.000 / buổi (2 tiếng)
Thời gian làm việc: Các buổi tối trong tuần (chọn giờ dạy linh hoạt)
Được thường xuyên đào tạo nâng cao trình độ chuyên môn, kỹ năng giảng dạy thông qua các chương trình tập huấn nội bộ chỉ dành riêng cho giáo viên của IIG
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN IIG VIỆT NAM
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
