Tuyển Giáo viên CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ & SÁNG TẠO TRẺ TEKY HOLDINGS làm việc tại Hà Nội thu nhập 2 - 7 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ & SÁNG TẠO TRẺ TEKY HOLDINGS
Ngày đăng tuyển: 26/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 30/04/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ & SÁNG TẠO TRẺ TEKY HOLDINGS

Giáo viên

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Giáo viên Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ & SÁNG TẠO TRẺ TEKY HOLDINGS

Mức lương
2 - 7 Triệu
Hình thức làm việc
Bán thời gian
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
7 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Thực tập sinh
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: B

- TT01

- 51

- 53 Khu nhà ở Ngân Hà Vạn Phúc, phường Vạn Phúc, quận Hà Đông, Hà Nội, Hà Đông ...và 1 địa điểm khác, Quận Hoàn Kiếm

Mô Tả Công Việc Giáo viên Với Mức Lương 2 - 7 Triệu

Tham gia giảng dạy theo chuyên môn tại các cơ sở học viện TEKY hoặc các địa điểm giảng dạy của Teky
Báo cáo quá trình giảng dạy, trực tiếp đánh giá khả năng tiếp thu của học sinh, kết quả học tập cuối cùng cho phụ huynh.
Có Trách nhiệm tham gia tư vấn về bộ môn học cho phụ huynh; Xây dựng và phát triển quan hệ với phụ huynh nhằm duy trì việc học của học sinh tại học viện.
Tham gia các hoạt động sự kiện ngày hội trải nghiệm công nghệ, workshop cho phụ huynh, học sinh.
Thực hiện các yêu cầu khác của Khối đào tạo chuyên môn

Với Mức Lương 2 - 7 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Đang là sinh viên theo học các chuyên ngành Công nghệ thông tin, Kỹ thuật điện tử, tự động hoá, Mỹ thuật, Sư phạm kỹ thật, Toán, Tin
Hoặc tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Sư phạm, khoa công nghệ thông tin
Là giảng viên đã và đang giảng dạy tại các trường cấp 1, cấp 2 bộ môn Tin học, Công nghệ thông tin.
Đang làm việc tại các công ty Truyền thông, Công nghệ thông tin, Điện tử – tự động, mỹ thuật, truyền thông đa phương tiện .......... của các trường cao đẳng, đại học liên quan.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ & SÁNG TẠO TRẺ TEKY HOLDINGS Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập trung bình từ 2 – 7 triệu/tháng
Công việc lành mạnh, văn hoá doanh nghiệp giàu bản sắc
Cơ hội làm việc trực tiếp tham gia các dự án giáo dục mang tính quốc tế cao, có sự tham gia của các doanh nghiệp hàng đầu về giáo dục và công nghệ tại Mĩ, Hàn Quốc, Nhật Bản ...
Thường xuyên tham gia các buổi đào tạo kĩ năng chuyên môn và kiến thức sư phạm, công nghệ hàng tháng.
Được làm việc trong môi trường Giáo dục năng động, chuyên nghiệp, cơ sở vật chất hiện đại.
Cơ chế đặc biệt khi hoàn thành nhiệm vụ.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ & SÁNG TẠO TRẺ TEKY HOLDINGS

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ & SÁNG TẠO TRẺ TEKY HOLDINGS

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ & SÁNG TẠO TRẺ TEKY HOLDINGS

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 3, số 463 Minh Khai, Vĩnh Tuy, Hai Bà Trưng

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

