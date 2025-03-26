Tuyển Giáo viên CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ & SÁNG TẠO TRẺ TEKY HOLDINGS làm việc tại Hà Nội thu nhập 2 - 7 Triệu

Mức lương 2 - 7 Triệu Hình thức làm việc Bán thời gian Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 7 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Hà Nội: B - TT01 - 51 - 53 Khu nhà ở Ngân Hà Vạn Phúc, phường Vạn Phúc, quận Hà Đông, Hà Nội, Hà Đông ...và 1 địa điểm khác, Quận Hoàn Kiếm

Mô Tả Công Việc Giáo viên Với Mức Lương 2 - 7 Triệu

Tham gia giảng dạy theo chuyên môn tại các cơ sở học viện TEKY hoặc các địa điểm giảng dạy của Teky

Báo cáo quá trình giảng dạy, trực tiếp đánh giá khả năng tiếp thu của học sinh, kết quả học tập cuối cùng cho phụ huynh.

Có Trách nhiệm tham gia tư vấn về bộ môn học cho phụ huynh; Xây dựng và phát triển quan hệ với phụ huynh nhằm duy trì việc học của học sinh tại học viện.

Tham gia các hoạt động sự kiện ngày hội trải nghiệm công nghệ, workshop cho phụ huynh, học sinh.

Thực hiện các yêu cầu khác của Khối đào tạo chuyên môn

Với Mức Lương 2 - 7 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Đang là sinh viên theo học các chuyên ngành Công nghệ thông tin, Kỹ thuật điện tử, tự động hoá, Mỹ thuật, Sư phạm kỹ thật, Toán, Tin

Hoặc tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Sư phạm, khoa công nghệ thông tin

Là giảng viên đã và đang giảng dạy tại các trường cấp 1, cấp 2 bộ môn Tin học, Công nghệ thông tin.

Đang làm việc tại các công ty Truyền thông, Công nghệ thông tin, Điện tử – tự động, mỹ thuật, truyền thông đa phương tiện .......... của các trường cao đẳng, đại học liên quan.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ & SÁNG TẠO TRẺ TEKY HOLDINGS Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập trung bình từ 2 – 7 triệu/tháng

Công việc lành mạnh, văn hoá doanh nghiệp giàu bản sắc

Cơ hội làm việc trực tiếp tham gia các dự án giáo dục mang tính quốc tế cao, có sự tham gia của các doanh nghiệp hàng đầu về giáo dục và công nghệ tại Mĩ, Hàn Quốc, Nhật Bản ...

Thường xuyên tham gia các buổi đào tạo kĩ năng chuyên môn và kiến thức sư phạm, công nghệ hàng tháng.

Được làm việc trong môi trường Giáo dục năng động, chuyên nghiệp, cơ sở vật chất hiện đại.

Cơ chế đặc biệt khi hoàn thành nhiệm vụ.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ & SÁNG TẠO TRẺ TEKY HOLDINGS

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin