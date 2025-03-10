Tuyển Giáo viên HBR Holdings làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 25 Triệu

Tuyển Giáo viên HBR Holdings làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 25 Triệu

HBR Holdings
Ngày đăng tuyển: 10/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 09/04/2025
HBR Holdings

Giáo viên

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Giáo viên Tại HBR Holdings

Mức lương
15 - 25 Triệu
Hình thức làm việc
Bán thời gian
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
3 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Hòa Lạc Plaza, Thạch Thất ...và 1 địa điểm khác, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Giáo viên Với Mức Lương 15 - 25 Triệu

Giảng dạy chuyên sâu 4 kỹ năng của bài thi IELTS theo mục tiêu đề ra của học viên.
Giảng dạy dựa theo giáo trình được biên soạn bởi Hệ thống luyện thi IELTS LangGo.
Nhận lớp theo sắp xếp của nhân viên Điều phối Giảng viên.
Tham gia đề xuất, cải tiến và phát triển chương trình giảng dạy, phương pháp giảng dạy, ...
Chăm sóc học viên trong suốt quá trình trước, trong và sau học tập.
Gửi báo cáo đánh giá lớp học cho Ban chuyên môn định kỳ theo yêu cầu.

Với Mức Lương 15 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tiếng Anh: IELTS ≥ 8.0, S + R + L >=7.0, W>=6.5 (Ứng viên vui lòng gửi bản scan chứng chỉ đính kèm).
Đang học/Đã tốt nghiệp ĐH chuyên ngành bất kỳ, ưu tiên các khối ngành sư phạm, ngôn ngữ Anh,...
Ưu tiên các ứng viên có tối thiểu 6 tháng kinh nghiệm giảng dạy (không nhất thiết về IELTS).
Ưu tiên các ứng viên có các chứng chỉ về Giảng dạy.
Ưu tiên ứng viên có mong muốn theo đuổi sự nghiệp Giảng dạy và Giáo dục.
Khả năng truyền đạt tốt.
Yêu thích công việc chia sẻ, đào tạo & phát triển con người.
Trung thực, nhiệt tình, có trách nhiệm với công việc.
Tâm huyết, có tinh thần học hỏi và phát triển bản thân, gắn bó và yêu thích sự đổi mới sáng tạo.

Tại HBR Holdings Thì Được Hưởng Những Gì

Tổng thu nhập từ 15.000.000đ - 30.000.000đ/tháng.
15.000.000đ - 30.000.000đ/tháng.
Lương giảng dạy theo giờ (được chọn khung giờ làm việc): Từ 500.000 – 840.000đ/ buổi (2h) tùy theo Band lớp và thâm viên của Giảng viên.
Ngoài ra còn được nhận hỗ trợ phụ cấp chấm bài, dạy phụ đạo cho học viên, thưởng lớp kiểu mẫu, phân bậc Giảng viên.
Tham gia chương trình đào tạo Giảng viên chuyên nghiệp theo phương pháp NLP và ELC trong 2-4 tuần ngay khi nhận việc.
Thưởng theo KPIs, thưởng tết và phúc lợi theo cơ chế/quy định của công ty.
Được review năng lực và đề xuất thay đổi thu nhập mỗi buổi dạy theo thâm niên, phân bậc Giảng viên
Được làm việc trong môi trường trẻ trung, năng động, sáng tạo.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại HBR Holdings

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

HBR Holdings

HBR Holdings

Quy mô: 500 - 1000 Nhân viên
Địa điểm: 201 Cầu Giấy, Phường Dịch vọng, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

