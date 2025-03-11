Tuyển Giáo viên Công ty Cổ phần Tập đoàn Giáo dục và Đào tạo WinEdu làm việc tại Hà Nội thu nhập 6 - 12 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Giáo viên Tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Giáo dục và Đào tạo WinEdu
- Hà Nội: Tòa AmericanLink, Số 9 Ngõ 106 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy
Mô Tả Công Việc Giáo viên Với Mức Lương 6 - 12 Triệu
Trình bày đáp số và lời giải chi tiết các bài tập tự luyện.
Viết phương pháp giải
Ra đề bài, ví dụ mẫu, viết hướng dẫn giải các ví dụ mẫu.
Ra đề bài bài tập tự luyện
Ra đề đánh giá nhanh
Viết nội dung bạn có biết
Ra đề kiểm tra giữa kỳ, cuối kỳ theo ma trận
Viết lý thuyết học
Viết mục lục và mục tiêu theo từng chương, chuyên đề
Phân dạng, mô tả ví dụ mẫu, bài tập tự luyện
Xây dựng ma trận đề kiểm tra.
Đọc và phản biện các tài liệu Sinh học do Cộng tác viên gửi về.
Các công việc khác liên quan đến chuyên môn Sinh học.
Với Mức Lương 6 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Nắm chắc kiến thức chuyên môn môn Sinh học.
Tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Giáo dục và Đào tạo WinEdu Thì Được Hưởng Những Gì
Được đứng tên trên các ấn phẩm vô cùng độc đáo;
Được đào tạo bài bản;
Môi trường làm việc trẻ trung, năng động, sáng tạo;
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Giáo dục và Đào tạo WinEdu
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
