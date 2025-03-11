Tuyển Giáo viên Công ty Cổ phần Tập đoàn Giáo dục và Đào tạo WinEdu làm việc tại Hà Nội thu nhập 6 - 12 Triệu

Tuyển Giáo viên Công ty Cổ phần Tập đoàn Giáo dục và Đào tạo WinEdu làm việc tại Hà Nội thu nhập 6 - 12 Triệu

Công ty Cổ phần Tập đoàn Giáo dục và Đào tạo WinEdu
Ngày đăng tuyển: 11/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 09/04/2025
Công ty Cổ phần Tập đoàn Giáo dục và Đào tạo WinEdu

Giáo viên

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Giáo viên Tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Giáo dục và Đào tạo WinEdu

Mức lương
6 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Tòa AmericanLink, Số 9 Ngõ 106 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Giáo viên Với Mức Lương 6 - 12 Triệu

Trình bày đáp số và lời giải chi tiết các bài tập tự luyện.
Viết phương pháp giải
Ra đề bài, ví dụ mẫu, viết hướng dẫn giải các ví dụ mẫu.
Ra đề bài bài tập tự luyện
Ra đề đánh giá nhanh
Viết nội dung bạn có biết
Ra đề kiểm tra giữa kỳ, cuối kỳ theo ma trận
Viết lý thuyết học
Viết mục lục và mục tiêu theo từng chương, chuyên đề
Phân dạng, mô tả ví dụ mẫu, bài tập tự luyện
Xây dựng ma trận đề kiểm tra.
Đọc và phản biện các tài liệu Sinh học do Cộng tác viên gửi về.
Các công việc khác liên quan đến chuyên môn Sinh học.

Với Mức Lương 6 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp đại học Sư phạm Hà Nội hoặc sinh viên năm 3, 4 trường Đại học Sư Phạm Hà Nội.
Nắm chắc kiến thức chuyên môn môn Sinh học.

Tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Giáo dục và Đào tạo WinEdu Thì Được Hưởng Những Gì

Mức thu nhập hấp dẫn: từ 6-12 triệu tính theo buổi, chi trả công bằng theo năng lực;
Được đứng tên trên các ấn phẩm vô cùng độc đáo;
Được đào tạo bài bản;
Môi trường làm việc trẻ trung, năng động, sáng tạo;

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Giáo dục và Đào tạo WinEdu

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

Công ty Cổ phần Tập đoàn Giáo dục và Đào tạo WinEdu

Công ty Cổ phần Tập đoàn Giáo dục và Đào tạo WinEdu

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Số 9 ngõ 106 Hoàng Quốc Việt, Nghĩa Tân, Cầu Giấy, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

