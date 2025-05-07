Tuyển Giáo viên tiếng Nhật Navigos Search làm việc tại Hà Nội thu nhập 16 - 17 USD

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Giáo viên tiếng Nhật Tại Navigos Search
Mức lương
16 - 17 USD
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: Hà Nội, Việt Nam
Mô Tả Công Việc Giáo viên tiếng Nhật Với Mức Lương 16 - 17 USD
• Dạy tiếng Nhật cho học viên từ trình độ mới bắt đầu đến nâng cao
• Chuẩn bị giáo án và quản lý tài liệu lớp học
• Hỗ trợ tiến độ học tập của học viên
• Xử lý các nhiệm vụ giảng dạy hành chính
Với Mức Lương 16 - 17 USD Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
• Quốc tịch Việt Nam
• Nữ
• Trình độ tiếng Nhật N2 trở lên
• Tốt nghiệp đại học hoặc cao đẳng chuyên ngành sư phạm tiếng Nhật
• Sẵn sàng lấy bằng giáo viên nếu chưa có
Tại Navigos Search Thì Được Hưởng Những Gì
