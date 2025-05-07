Tuyển Giáo viên tiếng Nhật Navigos Search làm việc tại Hà Nội thu nhập 16 - 17 USD

Mức lương 16 - 17 USD Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Hà Nội, Việt Nam

Mô Tả Công Việc Giáo viên tiếng Nhật Với Mức Lương 16 - 17 USD

• Dạy tiếng Nhật cho học viên từ trình độ mới bắt đầu đến nâng cao

• Chuẩn bị giáo án và quản lý tài liệu lớp học

• Hỗ trợ tiến độ học tập của học viên

• Xử lý các nhiệm vụ giảng dạy hành chính

Với Mức Lương 16 - 17 USD Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Quốc tịch Việt Nam

• Nữ

• Trình độ tiếng Nhật N2 trở lên

• Tốt nghiệp đại học hoặc cao đẳng chuyên ngành sư phạm tiếng Nhật

• Sẵn sàng lấy bằng giáo viên nếu chưa có

