Tuyển Giáo viên Toán CÔNG TY CỔ PHẦN MAJOR EDUCATION làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 11 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN MAJOR EDUCATION
Ngày đăng tuyển: 22/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 16/11/2024
Giáo viên Toán

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Giáo viên Toán Tại CÔNG TY CỔ PHẦN MAJOR EDUCATION

Mức lương
8 - 11 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 160/72 Phan Huy Ích, Phường 12, Quận Gò Vấp, Gò Vấp

Mô Tả Công Việc Giáo viên Toán Với Mức Lương 8 - 11 Triệu

1. Trách nhiệm
Giảng dạy bộ môn theo thời khóa biểu phân công Soạn giáo án Tham gia tập huấn chuyên môn. Làm điểm, sổ sách và các việc liên quan khác. Xây dựng kế hoạch phát hiện, bồi dưỡng học sinh giỏi, phụ đạo học sinh yếu kém. Phối hợp nhân viên chăm sóc thường xuyên theo dõi, liên hệ với phụ huynh Tổ chức chương trình ngoại khóa Phối hợp với phòng OP để đảm bảo duy trì tình trạng cơ sở vật chất luôn trong trạng thái sử dụng tốt nhất Lập báo cáo, theo dõi, đánh giá học sinh Các công việc khác theo hướng dẫn của Quản lý cấp trên
Giảng dạy bộ môn theo thời khóa biểu phân công
Soạn giáo án
Tham gia tập huấn chuyên môn.
Làm điểm, sổ sách và các việc liên quan khác.
Xây dựng kế hoạch phát hiện, bồi dưỡng học sinh giỏi, phụ đạo học sinh yếu kém.
Phối hợp nhân viên chăm sóc thường xuyên theo dõi, liên hệ với phụ huynh
Tổ chức chương trình ngoại khóa
Phối hợp với phòng OP để đảm bảo duy trì tình trạng cơ sở vật chất luôn trong trạng thái sử dụng tốt nhất
Lập báo cáo, theo dõi, đánh giá học sinh
Các công việc khác theo hướng dẫn của Quản lý cấp trên
2. Quyền hạn
Xử lý công việc liên quan tới việc học của học sinh, tương tác với phụ huynh thường xuyên Ứng xử với các tình huống khác biệt theo đúng các giá trị của công ty
Xử lý công việc liên quan tới việc học của học sinh, tương tác với phụ huynh thường xuyên
Ứng xử với các tình huống khác biệt theo đúng các giá trị của công ty

Với Mức Lương 8 - 11 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

1. Bằng cấp: Tốt nghiệp Đại Học các ngành liên quan đến Sư phạm (Mầm non, Tiểu học, Toán...) và các ngành khác có liên quan.
1. Bằng cấp:
2. Kỹ năng và yêu cầu bắt buộc.
- Có kiến thức sư phạm
- Có laptop cá nhân, thành thạo tin học văn phòng
- Kỹ năng giao tiếp, quản lý lớp học.
- Kỹ năng xử lý tình huống.
- Kỹ năng tổ chức, sắp xếp công việc.
- Có tính cẩn thận, TRUNG TÍN, chăm chỉ và BỀN BỈ.
- Có tính chủ đông và tư duy tích cực
- Yêu trẻ, kiên nhẫn, hiểu tâm lý phụ huynh
3. Kinh nghiệm: Chấp nhận Cử Nhân Sư Phạm chưa có kinh nghiệm (Được đào tạo lộ trình chuyên nghiệp)
- Ứng viên có kinh nghiệm Giáo viên từ 6 tháng là một lợi thế.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN MAJOR EDUCATION Thì Được Hưởng Những Gì

1. Mức lương gộp:
+ Lương cơ bản: 6.000.000 VND
+ Phụ cấp: 2.000.000 VND
+ Hoa hồng Học sinh tái ghi danh: 2.5%
+ Hoa hồng Học sinh ghi danh mới: 5%
2. Các chế độ phúc lợi : tùy theo tình hình kinh doanh của công ty và mức độ hoàn thành chỉ tiêu của các nhân viên và toàn bộ phận.
2. Các chế độ phúc lợi :
- Lương được trả bằng VND vào ngày 15 hàng tháng, review lương theo hiệu quả công việc đạt được và chính sách của công ty vào tháng 08 hàng năm
- Bảo hiểm xã hội, thất nghiệp và sức khỏe theo chính sách của nhà nước
- Thuế thu nhập cá nhân (nếu có) sẽ được công ty trích ra từ thu nhập thực tế để thanh toán.
- Mỗi năm có 12 ngày phép và các ngày nghỉ lễ chung của cả nước.
- Có cơ hội học tập, trau dồi kinh nghiệm và khả năng giao tiếp, xử lý tình huống, khả năng giái đáp thắc mắc và ứng xử, khả năng nói trước đám đông
- Cơ hội được học hỏi, phát triển bản thân dựa theo khả năng, định hướng công việc và sự phát triển của công ty.
- Du lịch, team building từ 1 – 2 lần mỗi năm
3. Hợp đồng
- Hợp đồng theo đúng quy định pháp luật
- Thử việc 02 tháng theo quy định. Trong thời gian thử việc mức thu nhập 100% lương
chính thức và khấu trừ 10% thuế TNCN theo quy định pháp luật.
- Sau khi hoàn thành được chỉ tiêu công tác sẽ xem xét ký hợp đồng chính thức.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN MAJOR EDUCATION

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN MAJOR EDUCATION

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 269A Nguyễn Trọng Tuyển, Phường 10, Quận Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

