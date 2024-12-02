Tuyển Giáo viên Unity Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Và Cơ Điện Apec làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 18 Triệu

Mức lương 15 - 18 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - Số 10, Ngõ 406, đường âu Cơ, Tổ 32 cụm 4, Phường Nhật Tân, Quận Tây Hồ, Hà Nội, Quận Tây Hồ

Mô Tả Công Việc Giáo viên Unity Với Mức Lương 15 - 18 Triệu

Kiểm tra, bóc tách khối lượng và đáp ứng yêu cầu kỹ thuật các hạng mục cấp thoát nước, PCCC, ĐHTG. Đề xuất phương án tối ưu

- Liên hệ nhà cung cấp, lập báo giá hệ cơ như cấp thoát nước, PCCC, ĐHTG báo cáo tới cấp trên.

- Bảo vệ khối lượng và làm rõ hồ sơ chào thầu với khách hàng.

- Tham gia hỗ trợ triển khai các dự án nội bộ liên quan đến M&E

Với Mức Lương 15 - 18 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp đại học chuyên ngành nước, ĐHTG các trường: ĐH Xây dựng, ĐH Kiến trúc, ĐH Bách Khoa, ĐH Thủy Lợi..

- Số năm kinh nghiệm: Trên 03-05 năm, trong đó ít nhất 02 năm làm công tác liên quan đến khối lượng: ShopDW, bóc tách khối lượng thi công, khối lượng thầu...

- Có chuyên môn tốt về hệ thống cơ công trình như: Cấp thoát nước, ĐHTG, PCCC. Có kinh nghiệm thi công M&E nhà cao tầng được ưu tiên.

Tại Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Và Cơ Điện Apec Thì Được Hưởng Những Gì

· Mức lương từ 15-18 triệu đồng/tháng và nhiều quyền lợi khác.

