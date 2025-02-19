Tuyển Giáo viên Unity CÔNG TY TNHH ANABUKI NL HOUSING SERVICE VIỆT NAM làm việc tại Vĩnh Long thu nhập Thỏa thuận

CÔNG TY TNHH ANABUKI NL HOUSING SERVICE VIỆT NAM
Ngày đăng tuyển: 19/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 23/03/2025
CÔNG TY TNHH ANABUKI NL HOUSING SERVICE VIỆT NAM

Giáo viên Unity

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Giáo viên Unity Tại CÔNG TY TNHH ANABUKI NL HOUSING SERVICE VIỆT NAM

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Vĩnh Long:

- Phước Thọ,Vĩnh Long, Thành phố Vĩnh Long

Mô Tả Công Việc Giáo viên Unity Với Mức Lương Thỏa thuận

Phân công nhiệm vụ cho từng nhân viên trong ca trực;
Quản lý đội ngũ nhân viên Kỹ thuật: đào tạo, giám sát và đánh giá thực hiện công việc của từng nhân viên;
Quản lý hệ thống kỹ thuật của Khu ngoại vi trong Khu đô thị, lập các kế hoạch vận hành, bảo dưỡng. Đảm bảo các công việc liên quan đến bảo trì, bảo dưỡng tài sản của dự án phải được tiến hành đúng, an toàn vào mọi thời điểm;
Lên kế hoạch chi phí hàng năm cho các vấn đề liên quan đến vận hành kỹ thuật như: chi phí năng lượng, chi phí cho vật tư, dụng cụ thay thế và sửa chữa, chi phí cho dịch vụ bảo trì của các nhà thầu, chi phí cho sửa chữa, cải tạo nâng cấp,...
Lưu trữ các vật tư liên quan đến hệ thống kỹ thuật;
Sắp xếp công việc sửa chữa, bảo dưỡng, các dịch vụ vận hành theo chỉ thị của Trưởng ban quản lý;
Các công việc Quản lý vận hành dự án có liên quan;
Khu vực làm việc: Vĩnh Long (Vĩnh Long).

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệpCao Đẳng, Đại họcchuyên ngành điện, điện lạnh, điện tử;
Kinh nghiệm:1-2 nămvị trí Kỹ sư trưởng/ trưởng bộ phận kỹ thuật bảo trì;
Có chứng chỉ Quản lý vận hành tòa nhà - chung cư;
Hiểu biết chuyên sâu về hệ thống kỹ thuật quản lý tòa nhà, chung cư, khu dân cư thấp tầng;
Kỹ năng giao tiếp, giải quyết vấn đề tốt.

Tại CÔNG TY TNHH ANABUKI NL HOUSING SERVICE VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Sinh nhật: Nghỉ có hưởng lương + 300.000 đồng;
Thưởng các ngày lễ: Tết Dương lịch, Âm lịch, 2/9, 30/4 - 1/5;
Thưởng KPI, lương tháng 13, xét tăng lương định kỳ hằng năm;
Tham gia đầy đủ bảo hiểm xã hội, công ty mua BHTN 24/24 Tokyo Marine khi vào hợp đồng chính thức;
Khám sức khỏe định kỳ;
Chế độ thăm hỏi ốm đau, hiếu/hỉ của công ty;
Tham gia tiệc tất niên, teambuilding và các sự kiện văn hóa khác;
Chính sách hỗ trợ học phí đào tạo;
Có cơ hội đượcđào tạo ở Nhật Bản;
Môi trường chuyên nghiệp, năng động, nhiều cơ hội thăng tiến;
Được cấp phát đồng phục, trang thiết bị làm việc;
Các chế độ khác theo quy định công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH ANABUKI NL HOUSING SERVICE VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH ANABUKI NL HOUSING SERVICE VIỆT NAM

CÔNG TY TNHH ANABUKI NL HOUSING SERVICE VIỆT NAM

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Số 6 Nguyễn Khắc Viện, Phường Tân Phú, Quận 7, TP. Hồ Chí Minh

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

