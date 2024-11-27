Tuyển Hành Chính Nhân Sự thu nhập 30 - 40 triệu Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh

Mức lương 30 - 40 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Số 3 đường số 6, Khu Z756, Phường 12,, Quận 10, Quận 10

Mô Tả Công Việc

1. Tuyển dụng và bố trí nhân sự:

• Lập kế hoạch và triển khai các hoạt động tuyển dụng để đáp ứng nhu cầu nhân lực của công ty.

• Tổ chức phỏng vấn, đánh giá ứng viên để đảm bảo chất lượng tuyển dụng.

2. Đào tạo và phát triển:

• Xây dựng kế hoạch đào tạo nhân sự, nâng cao kỹ năng và năng lực cho nhân viên.

• Tổ chức thực hiện các chương trình đào tạo và đánh giá hiệu quả đào tạo.

3. Quản lý hiệu suất:

• Thiết lập và hoàn thiện hệ thống đánh giá hiệu suất, thúc đẩy cải thiện hiệu quả công việc.

• Hỗ trợ các phòng ban thực hiện đánh giá hiệu suất và cung cấp phản hồi.

4. Quản lý lương và phúc lợi:

• Xây dựng và thực hiện chính sách lương thưởng, đảm bảo tính công bằng nội bộ và khả năng cạnh tranh trên thị trường.

• Quản lý các chương trình bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, và các phúc lợi khác của nhân viên.

5. Quan hệ nhân viên:

• Giải quyết các vấn đề liên quan đến quan hệ lao động, xử lý tranh chấp lao động, duy trì môi trường làm việc hài hòa.

• Tổ chức các hoạt động cho nhân viên nhằm tăng cường sự gắn kết trong công ty.

Yêu Cầu Công Việc

1. Trình độ học vấn:

• Tốt nghiệp đại học trở lên chuyên ngành Quản trị nhân sự, Quản trị kinh doanh hoặc các ngành liên quan.

2. Kinh nghiệm làm việc:

• Có ít nhất 3-5 năm kinh nghiệm quản lý nhân sự, thành thạo các lĩnh vực như tuyển dụng, đào tạo, đánh giá hiệu suất, và chế độ lương thưởng.

• Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm làm việc tại các công ty đa quốc gia hoặc doanh nghiệp lớn.

3. Khả năng ngôn ngữ:

• Biết tiếng Trung là 1 lợi thế

4. Yêu cầu kỹ năng:

• Hiểu biết sâu về Luật lao động Việt Nam và các quy định liên quan.

• Có kỹ năng giao tiếp và quản lý đội nhóm xuất sắc.

• Thành thạo các phần mềm văn phòng và hệ thống quản lý nhân sự.

Phúc Lợi

Mức lương: 30.000.000đ - 40.000.000đ (nếu biết tiếng Trung, nếu không biết lương từ 20 đến 25);

Phúc lợi: Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, phụ cấp đi lại, phụ cấp điện thoại, phúc lợi lễ tết, thưởng cuối năm;

Cơ hội đào tạo và phát triển nghề nghiệp, bao gồm các khóa đào tạo liên văn hóa Trung-Việt.

Cách Thức Ứng Tuyển

