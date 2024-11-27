Tuyển Hành Chính Nhân Sự thu nhập 30 - 40 triệu Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tại CÔNG TY TNHH MOVE SYNC
- Hồ Chí Minh: Số 3 đường số 6, Khu Z756, Phường 12,, Quận 10, Quận 10
Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 30 - 40 Triệu
1. Tuyển dụng và bố trí nhân sự:
• Lập kế hoạch và triển khai các hoạt động tuyển dụng để đáp ứng nhu cầu nhân lực của công ty.
• Tổ chức phỏng vấn, đánh giá ứng viên để đảm bảo chất lượng tuyển dụng.
2. Đào tạo và phát triển:
• Xây dựng kế hoạch đào tạo nhân sự, nâng cao kỹ năng và năng lực cho nhân viên.
• Tổ chức thực hiện các chương trình đào tạo và đánh giá hiệu quả đào tạo.
3. Quản lý hiệu suất:
• Thiết lập và hoàn thiện hệ thống đánh giá hiệu suất, thúc đẩy cải thiện hiệu quả công việc.
• Hỗ trợ các phòng ban thực hiện đánh giá hiệu suất và cung cấp phản hồi.
4. Quản lý lương và phúc lợi:
• Xây dựng và thực hiện chính sách lương thưởng, đảm bảo tính công bằng nội bộ và khả năng cạnh tranh trên thị trường.
• Quản lý các chương trình bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, và các phúc lợi khác của nhân viên.
5. Quan hệ nhân viên:
• Giải quyết các vấn đề liên quan đến quan hệ lao động, xử lý tranh chấp lao động, duy trì môi trường làm việc hài hòa.
• Tổ chức các hoạt động cho nhân viên nhằm tăng cường sự gắn kết trong công ty.
Với Mức Lương 30 - 40 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
• Tốt nghiệp đại học trở lên chuyên ngành Quản trị nhân sự, Quản trị kinh doanh hoặc các ngành liên quan.
2. Kinh nghiệm làm việc:
• Có ít nhất 3-5 năm kinh nghiệm quản lý nhân sự, thành thạo các lĩnh vực như tuyển dụng, đào tạo, đánh giá hiệu suất, và chế độ lương thưởng.
• Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm làm việc tại các công ty đa quốc gia hoặc doanh nghiệp lớn.
3. Khả năng ngôn ngữ:
• Biết tiếng Trung là 1 lợi thế
4. Yêu cầu kỹ năng:
• Hiểu biết sâu về Luật lao động Việt Nam và các quy định liên quan.
• Có kỹ năng giao tiếp và quản lý đội nhóm xuất sắc.
• Thành thạo các phần mềm văn phòng và hệ thống quản lý nhân sự.
Tại CÔNG TY TNHH MOVE SYNC Thì Được Hưởng Những Gì
Phúc lợi: Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, phụ cấp đi lại, phụ cấp điện thoại, phúc lợi lễ tết, thưởng cuối năm;
Cơ hội đào tạo và phát triển nghề nghiệp, bao gồm các khóa đào tạo liên văn hóa Trung-Việt.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH MOVE SYNC
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
