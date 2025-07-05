Tuyển Technical Leader Alphaway Technology làm việc tại Hà Nội thu nhập 30 - 40 Triệu

Mức lương 30 - 40 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Trưởng nhóm

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Technical Leader Với Mức Lương 30 - 40 Triệu

Quản lý nhóm phát triển phần mềm BPM, đảm bảo tiến độ và chất lượng dự án.

Phân tích, thiết kế và triển khai giải pháp BPM trên nền tảng microservices, backend Spring Boot và frontend Angular.

Phối hợp với Product Owner và các bên liên quan để làm rõ yêu cầu và giải pháp kỹ thuật.

Review code, áp dụng design patterns, refactoring và tối ưu hiệu suất hệ thống.

Quản lý kế hoạch, phân công công việc và giám sát tiến độ dự án.

Đảm bảo áp dụng các công cụ DevSecOps, container (Openshift, Docker), observability (ELK, Prometheus).

Với Mức Lương 30 - 40 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp đại học trở lên chuyên ngành CNTT, Tin học, Điện tử Viễn thông hoặc tương đương.

Tối thiểu 2 năm kinh nghiệm phát triển phần mềm, trong đó có ít nhất 1 năm kinh nghiệm làm việc với các dự án BPM (IBM BPM, Camunda hoặc tương tự).

Có kinh nghiệm làm Team Lead, quản lý đội nhóm Software Engineer ít nhất 1 dự án.

Thành thạo phân tích, thiết kế phần mềm và cơ sở dữ liệu (PostgreSQL, MongoDB, Kafka).

Kinh nghiệm phát triển backend với Spring Boot 3.x (Java 17/21) và frontend với Angular (TypeScript).

Hiểu biết sâu về microservices, API Gateway, Backend for Frontend (BFF).

Kinh nghiệm sử dụng các giao thức HTTP/1.1, HTTP/2, SFTP, Messaging; chuẩn kết nối Restful, JMS (IBM MQ), Kafka.

Kinh nghiệm với message broker (Kafka, IBM MQ, RabbitMQ), distributed cache (Redis).

Am hiểu về Authentication/Authorization (Keycloak), Central Configuration (Vault, Spring Cloud Config Server).

Sử dụng thành thạo container platform Openshift, container tools Docker Desktop.

Kinh nghiệm triển khai observability (ELK, Prometheus, Grafana).

Sử dụng thành thạo các công cụ DevSecOps: Gitlab, Jenkins, SonarQube, Nexus Artifact Repo, JIRA, Confluence.

Kinh nghiệm viết unit/integration test (JUnit) và performance test (K6, JMeter).

Có kinh nghiệm tối ưu truy vấn dữ liệu lớn, caching.

Thành thạo các framework JavaScript (Angular 2+, ReactJS, VueJS).

Kỹ năng giao tiếp, làm việc nhóm và quản lý nhóm tốt.

Có khả năng lập kế hoạch, phân bổ nhân sự và quản lý tiến độ dự án.

Tại Alphaway Technology Thì Được Hưởng Những Gì

Range lương: 30 - 40M gross

Lương tháng 13.

Hưởng các chế độ, phúc lợi như: Thưởng lễ tết, thưởng dự án, thưởng thâm niên; 12 ngày phép năm; Phúc lợi và phụ cấp khác

Hưởng thâm niên hàng tháng (bắt đầu từ tháng thứ 13 làm việc tại Công ty) và cứ mỗi 6 tháng tăng 1 bậc thâm niên

Du lịch hàng năm, teambuilding hàng tháng

Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp theo luật bảo hiểm.

Môi trường làm việc trẻ và năng động, tôn trọng phát triển cá nhân, công bằng và luôn khuyến khích sáng tạo để tạo nên những giá trị \"awesome\" cho công ty & cho thế giới

Trang thiết bị hiện đại, sẵn sàng phục vụ nhân viên mọi lúc mọi nơi

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Alphaway Technology

