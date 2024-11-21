Tuyển Hành Chính Nhân Sự thu nhập 8 - 10 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội

Mức lương 8 - 10 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 523 Hoàng Hoa Thám, Ba Đình

Mô Tả Công Việc

• Tuyển dụng nhân sự cho công ty

• Thực hiện các thủ tục đầu vào, hợp đồng lao động, đơn xin nghỉ và kết thúc hợp đồng với nhân sự

• Thực hiện các hoạt động phúc lợi cho nhân sự

• Hỗ trợ quá trình onboard cho nhân sự mới

• Đào tạo nhân sự

• Chấm công

• Thực hiện các yêu cầu khác được giao

Yêu Cầu Công Việc

• Tuổi: 23 - 35 tuổi

• Tốt nghiệp Đại học, Cao Đẳng chuyên ngành quản trị nhân lực hoặc các ngành

có liên quan

• Sử dụng tốt Excel và Word

• Đã có kinh nghiệm tuyển dụng và đào tạo hoặc các vị trí tương đương trên 1 năm

• Chủ Động, Có Tinh Thần Học Hỏi, Cầu Tiến, Có năng lực Giám Sát, Quản Lý, Giao

Tại CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI KỲ NAM Thì Được Hưởng Những Gì

• Được làm việc trong môi trường trẻ trung, năng động

• Được đảm bảo trả lương đúng theo thời gian quy định

• Được tham gia đi du lịch cùng công ty 1 năm 1 lần; hoạt động thể thao Pickleball, vui chơi giải trí được tổ chức vào chủ nhật hàng tuần...

• Được thưởng tháng lương thứ 13, 14 theo KPI đạt được

• Ngày lễ, ngày tết được nhận quà từ công ty

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI KỲ NAM

