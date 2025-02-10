Tuyển Hành chính nhân sự Công Ty Cổ Phần Bất Động Sản Four Home Holdings làm việc tại Thanh Hóa thu nhập Từ 7 Triệu

Tuyển Hành chính nhân sự Công Ty Cổ Phần Bất Động Sản Four Home Holdings làm việc tại Thanh Hóa thu nhập Từ 7 Triệu

Công Ty Cổ Phần Bất Động Sản Four Home Holdings
Ngày đăng tuyển: 10/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 12/03/2025
Công Ty Cổ Phần Bất Động Sản Four Home Holdings

Hành chính nhân sự

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Hành chính nhân sự Tại Công Ty Cổ Phần Bất Động Sản Four Home Holdings

Mức lương
Từ 7 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Thanh Hóa: Lô A2

- 2 KCN Tây Bắc Ga

- TP. Thanh Hóa, TP Thanh Hoá, Thành phố Thanh Hóa

Mô Tả Công Việc Hành chính nhân sự Với Mức Lương Từ 7 Triệu

- Theo dõi, cập nhật và quản lý hồ sơ, danh sách lao động;
- Theo dõi, chấm công, tính lương cho nhân sự
- Quản lý, mua sắm tài sản, trang thiết bị, công cụ dụng cụ văn phòng
- Theo dõi và giải quyết chế độ BHXH, BHYT cho người lao động toàn nhà máy
- Xây dựng và thực hiện kế hoạch tuyển dụng;

Với Mức Lương Từ 7 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

+ Tốt nghiệp chuyên ngành Quản trị văn phòng, Hành chính – Lễ tân, Nhân sự,..
+ Có kinh nghiệm HCNS tổng hợp trên 1 năm
+ Có khả năng giao tiếp tốt, quan sát, tỉ mỉ, cẩn trọng
+ Thành thạo tin học văn phòng
+ Quản lý thời gian làm việc tốt
+ Nhanh nhẹn, chăm chỉ và ham học hỏi

Tại Công Ty Cổ Phần Bất Động Sản Four Home Holdings Thì Được Hưởng Những Gì

- LC: 7.000.000 + full các chế độ:
- Thưởng các ngày nghỉ lễ, thưởng quý, tết âm lịch, tết dương lịch, lương tháng thứ 13
- Được hưởng chế độ Bảo hiểm theo quy định
- Du lịch hàng năm, Teambuilding cuối năm do công ty tổ chức
- Sinh nhật, hiếu hỉ đều được công ty quan tâm
- Môi trường làm việc trẻ trung năng động, chuyên nghiệp
- Được tham gia các khóa đào tạo kỹ năng mềm và hướng dẫn nghiệp vụ trong quá trình làm việc.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Bất Động Sản Four Home Holdings

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty Cổ Phần Bất Động Sản Four Home Holdings

Công Ty Cổ Phần Bất Động Sản Four Home Holdings

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: số HH 9-64 Khu đô thị Vinhomes Thanh Hóa

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

