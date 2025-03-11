Tuyển Hành chính nhân sự CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG VIỆT THẢO làm việc tại Thanh Hóa thu nhập 7 - 10 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG VIỆT THẢO
Ngày đăng tuyển: 11/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 09/04/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG VIỆT THẢO

Hành chính nhân sự

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Hành chính nhân sự Tại CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG VIỆT THẢO

Mức lương
7 - 10 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Thanh Hóa: Lô B4 KCN Bỉm Sơn, Phường Bắc Sơn, Thị xã Bỉm Sơn, Tỉnh Thanh Hóa, Việt Nam, Bỉm Sơn, Thành phố Thanh Hóa

Mô Tả Công Việc Hành chính nhân sự Với Mức Lương 7 - 10 Triệu

• Tuyển dụng nhân sự cho các bộ phận.
• Thực hiện chấm công, tính lương cho nhân viên.
• Giám sát việc thực hiện nội quy lao động.
• Theo dõi quá trình thử việc và đánh giá sau thử việc, đánh giá định kỳ cho nhân viên
• Soạn thảo HĐLĐ, quyết định, công văn, thông báo, mô tả công việc…
• Quản lý, lưu trữ, cập nhật hồ sơ nhân viên.
• Tổ chức các hoạt động tạo động lực, tạo môi trường làm việc tốt như: sinh nhật, liên hoan, hội họp, team building, du lịch định kỳ.
• Kiểm tra và báo cáo các vấn đề pháp lý liên quan đến nhân sự
• Phổ biến và duy trì văn hóa công ty
• Thực hiện các nghiệp vụ bảo hiểm: BHXH, BHYT, BHTN; báo tăng, báo giảm, giải quyết chế độ ốm đau, thai sản, chốt sổ, đối chiếu làm việc với cơ quan bảo hiểm.
• Thuế TNCN: đăng ký mã số thuế, người phụ thuộc, quyết toán thuế TNCN.
• Các công việc liên quan khác theo yêu cầu của Giám Đốc.

Với Mức Lương 7 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Yêu cầu:
+ Ưu tiên tốt nghiệp đại học chuyên ngành quản trị nhân lực
+ Thành thạo word, excel
+ Có tinh thần cầu tiến, ham học hỏi, năng động, chủ động và có tư duy logic trong công việc

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG VIỆT THẢO Thì Được Hưởng Những Gì

Được hưởng đầy đủ các chế độ theo Luật Lao động
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động, thân thiện
Cơ hội học hỏi và phát triển bản thân
Được đào tạo về chuyên môn và kỹ năng làm việc
Tham gia các hoạt động team building, du lịch hàng năm
Được xét tăng lương định kỳ dựa trên năng lực và kết quả công việc

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG VIỆT THẢO

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG VIỆT THẢO

CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG VIỆT THẢO

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Số 133 – Tổ 17 – Khu 8 – Phường Bắc Sơn – Thị Xã Bỉm Sơn – Tỉnh Thanh Hóa

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

