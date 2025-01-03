Tuyển Hành chính nhân sự HỘ KINH DOANH LÊ KHẮC TUẤN QUỲNH VĂN làm việc tại Hà Nội thu nhập 6 - 8 Triệu

Tuyển Hành chính nhân sự HỘ KINH DOANH LÊ KHẮC TUẤN QUỲNH VĂN làm việc tại Hà Nội thu nhập 6 - 8 Triệu

HỘ KINH DOANH LÊ KHẮC TUẤN QUỲNH VĂN
Ngày đăng tuyển: 03/01/2025
Hạn nộp hồ sơ: 02/02/2025
HỘ KINH DOANH LÊ KHẮC TUẤN QUỲNH VĂN

Hành chính nhân sự

Tin tuyển dụng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Hành chính nhân sự Tại HỘ KINH DOANH LÊ KHẮC TUẤN QUỲNH VĂN

Mức lương
6 - 8 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 113 Trường Thi, phường Trường Thi, Thanh Hóa, TP Thanh Hoá, Huyện Mỹ Đức

Mô Tả Công Việc Hành chính nhân sự Với Mức Lương 6 - 8 Triệu

Soạn thảo và lưu trữ văn bản, hợp đồng, các thông báo, quyết định, bổ nhiệm trong nội bộ Công ty (bản cứng, bản mềm).
Thực hiện các thủ tục đăng ký lao động, thủ tục liên quan bảo hiểm xã hội, y tế.
Hỗ trợ chấm công, tính lương,chuyển số, check số, check báo cáo doanh số của team up sale trong ngày.
Theo dõi chi phí văn phòng phẩm, quản lý cơ sở vật chất và các tài sản liên quan khác của công ty.
Hỗ trợ tổ chức các hoạt động nội bộ: sinh nhật tháng, sinh nhật Công ty, các ngày lễ khác (20/11, Noel, Tết Dương, Khai xuân...), du lịch, teambuilding...
Công việc khác theo sự phân công của cấp trên.

Với Mức Lương 6 - 8 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có kinh nghiệm hành chính nhân sự từ 06 tháng trở lên.
Có LAPTOP cá nhân.
Thành thạo tin học văn phòng.
Nhanh nhẹn, giao tiếp tốt.
Nhiệt tình, chủ động trong công việc

Tại HỘ KINH DOANH LÊ KHẮC TUẤN QUỲNH VĂN Thì Được Hưởng Những Gì

Chế độ đãi ngộ:
Được đóng BHXH theo đúng quy định.
Lương tháng thứ 13, phụ cấp, phúc lợi, thưởng các ngày lễ theo quy định.
Được tham gia các khóa đào tạo kỹ năng và nghiệp vụ của công ty.
Tham gia funny time hàng tuần, liên hoan hàng tháng.
Sinh nhật, hiếu hỷ, ốm đau, hoạt đông vui chơi giải trí, du lịch, teambuilding.
Môi trường làm việc trẻ trung, năng động và thân thiện.
Vinh danh và khen thưởng cuối năm đối với các cá nhân làm việc xuất sắc trong năm.
Chế ngộ đãi ngộ đặc biệt cho nhân sự gắn bó lâu dài
Lương cứng 5.600.000 + Phụ cấp trách nhiệm 600.000 + Thưởng hành chính (700.000 – 1.000.000)
Thử việc1-2 tháng 85% lương

Cách Thức Ứng Tuyển Tại HỘ KINH DOANH LÊ KHẮC TUẤN QUỲNH VĂN

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

HỘ KINH DOANH LÊ KHẮC TUẤN QUỲNH VĂN

HỘ KINH DOANH LÊ KHẮC TUẤN QUỲNH VĂN

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 3, chung cư Bộ công an, ngõ 282 Nguyễn Huy Tưởng, Thanh Xuân, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

