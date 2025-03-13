Tuyển Hành chính tổng hợp Công Ty TNHH Xây Dựng Tuấn Lê làm việc tại Phú Thọ thu nhập 15 - 18 Triệu

Tuyển Hành chính tổng hợp Công Ty TNHH Xây Dựng Tuấn Lê làm việc tại Phú Thọ thu nhập 15 - 18 Triệu

Công Ty TNHH Xây Dựng Tuấn Lê
Ngày đăng tuyển: 13/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 14/04/2025
Công Ty TNHH Xây Dựng Tuấn Lê

Hành chính tổng hợp

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Hành chính tổng hợp Tại Công Ty TNHH Xây Dựng Tuấn Lê

Mức lương
15 - 18 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Phú Thọ:

- Phú Thọ, Thị xã Phú Thọ

Mô Tả Công Việc Hành chính tổng hợp Với Mức Lương 15 - 18 Triệu

Đảm bảo công tác giao nhận và lưu trữ các hồ sơ, công văn, tài liệu đến/đi ở dự án theo đúng quy trình, quy định của Công ty.
Soạn thảo văn bản, hỗ trợ dịch các tài liệu khi có yêu cầu.
Phổ biến các quy định, quy chế, các chính sách phúc lợi nhân sự của Công ty đến Ban chỉ huy.
Hỗ trợ công tác tiếp đón Nhân sự mới tại dự án.
Quản lý các vật dụng, nhà ở của Ban chỉ huy, trang thiết bị văn phòng.
Tổng hợp chi phí xăng xe của dự án.
Chăm lo đời sống Ban chỉ huy Công trường.
Một số công việc liên quan đến báo cáo, thống kê khác.

Với Mức Lương 15 - 18 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên
Tiếng Anh giao tiếp khá
Thành thạo tin học văn phòng
Kỹ năng giao tiếp, xử lý tình huống nhanh, hiệu quả
Kỹ năng làm việc nhóm
Có tính cẩn thận, tinh thần trách nhiệm cao và tổ chức công việc khoa học
Tác phong làm việc chuyên nghiệp, tuân thủ thời gian làm việc
Ưu tiên ứng viên từng làm Công ty xây dựng (điểm cộng)

Tại Công Ty TNHH Xây Dựng Tuấn Lê Thì Được Hưởng Những Gì

Các chế độ đãi ngộ, lương, thưởng, hấp dẫn, cạnh tranh (có thể thương lượng theo năng lực)
Đầy đủ chế độ phúc lợi: Bảo hiểm sức khỏe, du lịch, sinh nhật, hiếu hỉ,...
Được cung cấp đầy đủ công cụ, dụng cụ/ thiết bị cần thiết để phục vụ cho công việc
Môi trường quốc tế (100% dự án FDI), cơ hội phát triển cao
Được tham dự các chương trình đào tạo phục vụ cho công việc, phát triển bản thân.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Xây Dựng Tuấn Lê

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty TNHH Xây Dựng Tuấn Lê

Công Ty TNHH Xây Dựng Tuấn Lê

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: Số 12 Đường 14, Hoàng Quốc Việt, Phường, Phú Mỹ, Quận 7, TP. Hồ Chí Minh

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

