Tuyển Hành chính tổng hợp Công Ty TNHH Xây Dựng Tuấn Lê làm việc tại Phú Thọ thu nhập 15 - 18 Triệu

Mức lương 15 - 18 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Phú Thọ: - Phú Thọ, Thị xã Phú Thọ

Mô Tả Công Việc Hành chính tổng hợp Với Mức Lương 15 - 18 Triệu

Đảm bảo công tác giao nhận và lưu trữ các hồ sơ, công văn, tài liệu đến/đi ở dự án theo đúng quy trình, quy định của Công ty.

Soạn thảo văn bản, hỗ trợ dịch các tài liệu khi có yêu cầu.

Phổ biến các quy định, quy chế, các chính sách phúc lợi nhân sự của Công ty đến Ban chỉ huy.

Hỗ trợ công tác tiếp đón Nhân sự mới tại dự án.

Quản lý các vật dụng, nhà ở của Ban chỉ huy, trang thiết bị văn phòng.

Tổng hợp chi phí xăng xe của dự án.

Chăm lo đời sống Ban chỉ huy Công trường.

Một số công việc liên quan đến báo cáo, thống kê khác.

Với Mức Lương 15 - 18 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên

Tiếng Anh giao tiếp khá

Thành thạo tin học văn phòng

Kỹ năng giao tiếp, xử lý tình huống nhanh, hiệu quả

Kỹ năng làm việc nhóm

Có tính cẩn thận, tinh thần trách nhiệm cao và tổ chức công việc khoa học

Tác phong làm việc chuyên nghiệp, tuân thủ thời gian làm việc

Ưu tiên ứng viên từng làm Công ty xây dựng (điểm cộng)

Tại Công Ty TNHH Xây Dựng Tuấn Lê Thì Được Hưởng Những Gì

Các chế độ đãi ngộ, lương, thưởng, hấp dẫn, cạnh tranh (có thể thương lượng theo năng lực)

Đầy đủ chế độ phúc lợi: Bảo hiểm sức khỏe, du lịch, sinh nhật, hiếu hỉ,...

Được cung cấp đầy đủ công cụ, dụng cụ/ thiết bị cần thiết để phục vụ cho công việc

Môi trường quốc tế (100% dự án FDI), cơ hội phát triển cao

Được tham dự các chương trình đào tạo phục vụ cho công việc, phát triển bản thân.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Xây Dựng Tuấn Lê

