Tuyển Kế toán tổng hợp Công ty TNHH Renoma làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 18 Triệu

Mức lương 15 - 18 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Trưởng nhóm

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 14C14 Thảo Điền, Phường An Khánh, Quận 2, Quận 2

Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 15 - 18 Triệu

Tham gia lập quy trình liên quan đến dòng tiền tài chính của công ty

Hạch toán nghiệp vụ, lập sổ sách, báo cáo và chứng từ kế toán công ty

Kiểm tra bảo quản, lưu trữ các tài liệu tài chính của công ty

Kiểm tra dự toán ngân sách, lập kế hoạch tài chính, dòng tiền công ty

Kiểm tra dự toán ngân sách, lập kế hoạch tài chính, dòng tiền cá nhân ( Giám đốc)

Theo dõi, hạch toán và phân bổ chi phí trả hàng tháng, trả ngắn hạn và dài hạn

Theo dõi các hợp đồng cung cấp dịch vụ, hạch toán phải chi – phải thu, các khoản lãi vay

Đối chiếu công nợ phải chi – thu giữa công ty và các nhân

Lập báo cáo thuế và nộp tiền thuế định kỳ (tờ khai thuế, mã số thuế thu nhập các nhân, chứng từ khấu trừ thuế,....)

Cung cấp hồ sơ, số liệu và giải trình khi có kiểm toán, cơ quan thuế,...

Bảo đảm và chịu trách nhiệm về Bảo mật thông tin cho công ty

Thực hiện những công việc quản lý dự án khác theo sự chỉ đạo và phân công của Ban Giám đốc

Với Mức Lương 15 - 18 Triệu Thì Cần Những Gì

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Tài chính – Kế toán tổng hợp. Có kinh nghiệm làm việc tại các công ty chuyên về Xây dựng là một lợi thế.

Có kinh nghiệm làm việc 03 - 05 năm trong lĩnh vực Tài chính - Kế toán , ít nhất 03 năm ở vị trí Kế toán tổng hợp tại công ty chuyên về Xây dựng

Sử dụng thành thạo các phần mềm kế toán, ứng dụng khai Thuế, BHXH v.v...

Có khả năng lập báo cáo, tổng hợp thông tin, phân tích tình huống.

Nắm vững quy trình quản lý khai báo Thuế,

Kỹ năng tổ chức, điều phối, quản lý thời gian

Kinh nghiệm quản lý ngân sách.

Khả năng giao tiếp và truyền đạt thông tin.

Kỹ năng máy tính, làm việc với các phần mềm quản lý ngân sách và phần mềm hợp tác.

Tại Công ty TNHH Renoma Thì Được Hưởng Những Gì

Offer với mức lương hấp dẫn đàm phán tùy vào năng lực

Lương tháng 13 và thưởng dự án tùy vào tình hình hoạt động của công ty

Thời gian làm việc: 8h00 sáng- 17:30 từ thứ 2- thứ 6 và sáng thứ 7.

8h00 sáng- 17:30 từ thứ 2- thứ 6 và sáng thứ 7

Đóng BHXH, BHYT, BHTN đầy đủ theo quy định

Được cấp công cụ laptop/PC để làm việc cùng các phần mềm hỗ trợ công việc;

12 Ngày phép / năm theo quy định của luật lao động

Môi trường làm việc thoải mái, năng động, cơ hội thăng tiến và phát triển lâu dài;

Địa điểm làm viêc: Văn phòng công ty tại Thành phố Hồ Chí Minh

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Renoma

