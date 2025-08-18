Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Thương Mại Nhật Tiến làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 18 Triệu

Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Thương Mại Nhật Tiến làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 18 Triệu

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Thương Mại Nhật Tiến
Ngày đăng tuyển: 18/08/2025
Hạn nộp hồ sơ: 17/09/2025
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Thương Mại Nhật Tiến

Kế toán tổng hợp

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán tổng hợp Tại Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Thương Mại Nhật Tiến

Mức lương
15 - 18 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: Biệt thự số VIC2 24 Vinhomes Golden River, 02 Tôn Đức Thắng, Phường Bến Nghé, Quận 1, Quận 1

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 15 - 18 Triệu

Tập hợp, xử lý hóa đơn chứng từ phát sinh hàng ngày, kiểm tra và đối chiếu tính chính xác, hợp lý, hợp lệ của hợp đồng, hóa đơn chứng từ.
Thu thập xử lý thông tin, số liệu kế toán, các chứng từ kế toán phát sinh như: nhập kho, xuất kho, thu – chi tiền, giấy báo nợ, giấy báo có....
Sắp xếp chứng từ: Sắp xếp hóa đơn chứng từ theo trình tự thời gian và khoa học.
Thực hiện các bút toán phân bổ, trả trước. Đối chiếu các khoản phân bổ chi phí trả trước, trích trước hàng tháng.
Kiểm soát công nợ phải thu, phải trả, thuế, BHXH và báo cáo theo quy định của công ty.
Kiểm soát nhập xuất tồn kho hàng hóa theo quy trình của công ty.
Hạch toán các nghiệp vụ phát sinh, chi phí trả trước, chi phí khấu hao TSCĐ, phân bổ CCDC, công nợ, nghiệp vụ khác, thuế GTGT...
Lập báo cáo thuế GTGT, thuế TNDN, TNCN, báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn theo quy định.
Lập BCTC theo tháng/năm, báo cáo quyết toán thuế TNDN, báo cáo quyết toán thuế TNCN... và một số báo cáo khác theo quy định.
Cập nhật kịp thời các thông tin, chính sách mới về luật thuế có liên quan đến hoạt động SXKD của công ty.
Cân đối và báo cáo định kỳ chi phí đầu vào tương ứng với doanh thu bán ra của công ty.

Với Mức Lương 15 - 18 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên các ngành liên quan.
Có kinh nghiệm 03 năm trở lên về Kế toán tổng hợp (Ưu tiên về lĩnh vực Xây dựng, BĐS).
Thành thạo Excel và phần mềm kế toán.
Nhanh nhẹn, cẩn thận, tỉ mỉ.
Hiểu biết về pháp luật kế toán, nắm vững các quy định hiện hành về thuế, hóa đơn chứng từ

Tại Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Thương Mại Nhật Tiến Thì Được Hưởng Những Gì

Lương tháng 13, 12 ngày phép năm, BHXH, thưởng các ngày lễ tết đầy đủ theo chế độ công đoàn và công ty.
Tham gia các khóa học đào tạo, kỹ năng, phát triển theo công việc.
Môi trường ổn định, thoải mái và gắn bó lâu dài.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Thương Mại Nhật Tiến

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Thương Mại Nhật Tiến

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Thương Mại Nhật Tiến

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Vic2 24 Vinhomes Golden River, 02 Tôn Đức Thắng, P. Bến Nghé, Quận 1, TP.HCM

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

