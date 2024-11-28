Tuyển Hành chính tổng hợp Công Ty TNHH MTV Khách Sạn Viễn Đông Nha Trang làm việc tại Khánh Hòa thu nhập 5 - 7 Triệu

Mức lương 5 - 7 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Khánh Hòa: - 30 Trần Quang Khải, Phường Lộc Thọ, Thành phố Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa, Việt Nam, Thành phố Nha Trang

Mô Tả Công Việc Hành chính tổng hợp

* Mô tả công việc:

- Kiểm tra, tiếp nhận những hóa đơn xuất nhập từ các bộ phận kho

- Nhập liệu các chứng từ trong phần mềm kế toán hằng ngày

- Hối thúc bộ phận nhanh chóng chuyển giao chứng từ đúng thời gian để tổng hợp.

- Kiểm tra, rà soát, xem xét tính chính xác của chứng từ.

- Thu thập, quản lý các dữ liệu hóa đơn xuất nhập một cách cẩn thận, đảm bảo độ bảo mật, an toàn cao.

- Thường xuyên theo dõi tài sản cố định, công cụ được mua về, nhập liệu vào trong phần mềm kế toán.

- Thanh toán hóa đơn cho nhà cung cấp đúng thời hạn.

- Lập báo cáo tài chính theo tháng, quý đưa lên cấp trên xét duyệt.

- Thực hiện lưu trữ tất cả tài liệu, hồ sơ, sổ sách số liệu liên quan đến kế toán tài chính.

- Thực hiện các công việc khác của cấp trên giao phó.

Yêu Cầu Công Việc

* Yêu cầu ứng viên:

- Tốt nghiệp cao đẳng/đại học trở lên các chuyên ngành kế toán, tài chính, kiểm toán.

- Đã có ít nhất 2 năm kinh nghiệm trở lên làm việc trong lĩnh vực kế toán hoặc tài chính.

- Nhanh nhẹn, có kỹ năng tính toán và phân tích, cẩn thận và tỉ mỉ.

- Có khả năng giao tiếp hiệu quả với các bộ phận khác trong khách sạn để thu thập thông tin, cung cấp báo cáo, giải thích số liệu tài chính.

- Khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm, tinh thần trách nhiệm cao.

Quyền Lợi Tại Công Ty TNHH MTV Khách Sạn Viễn Đông Nha Trang

* Quyền lợi:

- Lương từ 5tr đến 6tr tùy theo kinh nghiệm.

- Thời gian làm việc từ thứ 2-thứ 7 (7h30-17h00).

- Môi trường làm việc trẻ trung, năng động.

- Tham gia các hoạt động tập thể cùng công ty, du lịch, sinh nhật....

- Chế độ BHXH, BHYT, BHTN theo luật hiện hành...

Cách Thức Ứng Tuyển

