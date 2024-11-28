Tuyển Hành chính tổng hợp Công Ty TNHH MTV Khách Sạn Viễn Đông Nha Trang làm việc tại Khánh Hòa thu nhập 5 - 7 Triệu

Công Ty TNHH MTV Khách Sạn Viễn Đông Nha Trang
Ngày đăng tuyển: 28/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 06/01/2025
Công Ty TNHH MTV Khách Sạn Viễn Đông Nha Trang

Hành chính tổng hợp

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Hành chính tổng hợp Tại Công Ty TNHH MTV Khách Sạn Viễn Đông Nha Trang

Mức lương
5 - 7 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Khánh Hòa:

- 30 Trần Quang Khải, Phường Lộc Thọ, Thành phố Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa, Việt Nam, Thành phố Nha Trang

Mô Tả Công Việc Hành chính tổng hợp Với Mức Lương 5 - 7 Triệu

* Mô tả công việc:
- Kiểm tra, tiếp nhận những hóa đơn xuất nhập từ các bộ phận kho
- Nhập liệu các chứng từ trong phần mềm kế toán hằng ngày
- Hối thúc bộ phận nhanh chóng chuyển giao chứng từ đúng thời gian để tổng hợp.
- Kiểm tra, rà soát, xem xét tính chính xác của chứng từ.
- Thu thập, quản lý các dữ liệu hóa đơn xuất nhập một cách cẩn thận, đảm bảo độ bảo mật, an toàn cao.
- Thường xuyên theo dõi tài sản cố định, công cụ được mua về, nhập liệu vào trong phần mềm kế toán.
- Thanh toán hóa đơn cho nhà cung cấp đúng thời hạn.
- Lập báo cáo tài chính theo tháng, quý đưa lên cấp trên xét duyệt.
- Thực hiện lưu trữ tất cả tài liệu, hồ sơ, sổ sách số liệu liên quan đến kế toán tài chính.
- Thực hiện các công việc khác của cấp trên giao phó.

Với Mức Lương 5 - 7 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

* Yêu cầu ứng viên:
- Tốt nghiệp cao đẳng/đại học trở lên các chuyên ngành kế toán, tài chính, kiểm toán.
- Đã có ít nhất 2 năm kinh nghiệm trở lên làm việc trong lĩnh vực kế toán hoặc tài chính.
- Nhanh nhẹn, có kỹ năng tính toán và phân tích, cẩn thận và tỉ mỉ.
- Có khả năng giao tiếp hiệu quả với các bộ phận khác trong khách sạn để thu thập thông tin, cung cấp báo cáo, giải thích số liệu tài chính.
- Khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm, tinh thần trách nhiệm cao.

Tại Công Ty TNHH MTV Khách Sạn Viễn Đông Nha Trang Thì Được Hưởng Những Gì

* Quyền lợi:
- Lương từ 5tr đến 6tr tùy theo kinh nghiệm.
- Thời gian làm việc từ thứ 2-thứ 7 (7h30-17h00).
- Môi trường làm việc trẻ trung, năng động.
- Tham gia các hoạt động tập thể cùng công ty, du lịch, sinh nhật....
- Chế độ BHXH, BHYT, BHTN theo luật hiện hành...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH MTV Khách Sạn Viễn Đông Nha Trang

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty TNHH MTV Khách Sạn Viễn Đông Nha Trang

Công Ty TNHH MTV Khách Sạn Viễn Đông Nha Trang

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: 30 Trần Quang Khải, Phường Lộc Thọ, Thành phố Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa, Việt Nam

