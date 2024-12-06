Tuyển Hành chính tổng hợp Bellsystem24 VietNam làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 8 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Hành chính tổng hợp Tại Bellsystem24 VietNam
Mức lương
7 - 8 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Hà Nội:
- Hội sở Techcombank, toà D, Vincom Trần Duy Hưng, Trung Hòa
Mô Tả Công Việc Hành chính tổng hợp Với Mức Lương 7 - 8 Triệu
1. Mô tả công việc
- Nhận thông tin hồ sơ khách hàng bổ sung, rà soát và nhập liệu bổ sung vào phần mềm.
- Nhập liệu thông tin khách hàng, dữ liệu được lấy từ phần mềm nàychuyển sang phần mềm khác.
2.Thời gian làm việc: Chuyên ca giờ Hành chính từ Thứ 2 đến Sáng Thứ 7 (Được đăng ký ca làm)
3.Địa điểm làm việc:
- Tầng 12A, TCB Sài Gòn Tower, số 23 Lê Duẫn, phường Bến Nghé, quận 1, Tp.HCM. (Tạm dừng tuyển khu vực HCM).
Với Mức Lương 7 - 8 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Nhân sự nào chưa thành thạo kỹ năng đánh máy 50/1min sẽ được đào tạo bài bản về kỹ năng này trong 2 buổi training.
- Không yêu cầu kinh nghiệm, không yêu cầu về chất giọng.
Tại Bellsystem24 VietNam Thì Được Hưởng Những Gì
☑️Thu nhập gồm: lương cứng + thưởng KPI vượt năng suất nhập liệu = 8-9tr khi hết đợt chiến dịch làm thời vụ
☑️ Hết đợt làm thời vụ sẽ được nhận full 100% lương.
☑️ Có cơ hội được làm việc trong môi trường Ngân hàng chuyên nghiệp.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Bellsystem24 VietNam
