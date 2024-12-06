Tuyển Hành chính tổng hợp Bellsystem24 VietNam làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 8 Triệu

Mức lương 7 - 8 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - Hội sở Techcombank, toà D, Vincom Trần Duy Hưng, Trung Hòa

Mô Tả Công Việc Hành chính tổng hợp Với Mức Lương 7 - 8 Triệu

1. Mô tả công việc

- Nhận thông tin hồ sơ khách hàng bổ sung, rà soát và nhập liệu bổ sung vào phần mềm.

- Nhập liệu thông tin khách hàng, dữ liệu được lấy từ phần mềm nàychuyển sang phần mềm khác.

2.Thời gian làm việc: Chuyên ca giờ Hành chính từ Thứ 2 đến Sáng Thứ 7 (Được đăng ký ca làm)

3.Địa điểm làm việc:

- Tầng 12A, TCB Sài Gòn Tower, số 23 Lê Duẫn, phường Bến Nghé, quận 1, Tp.HCM. (Tạm dừng tuyển khu vực HCM).

Với Mức Lương 7 - 8 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Nhân sự nào chưa thành thạo kỹ năng đánh máy 50/1min sẽ được đào tạo bài bản về kỹ năng này trong 2 buổi training.

- Không yêu cầu kinh nghiệm, không yêu cầu về chất giọng.

Tại Bellsystem24 VietNam Thì Được Hưởng Những Gì

☑️Thu nhập gồm: lương cứng + thưởng KPI vượt năng suất nhập liệu = 8-9tr khi hết đợt chiến dịch làm thời vụ

Cụ thể gồm: Lương cứng 200K/1 ngày công + Phụ cấp 5K/1 ngày gửi xe + Thưởng KPI 100K/tháng (Nhận thưởng thêm năng suất khi nhân sự đạt và vượt năng suất) + 1tr VNĐ Phụ cấp công việc.

☑️ Hết đợt làm thời vụ sẽ được nhận full 100% lương.

☑️ Có cơ hội được làm việc trong môi trường Ngân hàng chuyên nghiệp.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Bellsystem24 VietNam

