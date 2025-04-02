Tuyển Hiệu trưởng/Phó hiệu trưởng CÔNG TY TNHH ĐỒ CHƠI THÔNG MINH SUN VIGOR VIỆT NAM làm việc tại Hải Phòng thu nhập 18 - 30 Triệu

Mức lương 18 - 30 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hải Phòng: Tiên Cường – Tiên Lãng – Hải Phòng

Mô Tả Công Việc Hiệu trưởng/Phó hiệu trưởng Với Mức Lương 18 - 30 Triệu

- Kiểm soát chất lượng sản phẩm theo tiêu chuẩn công ty và quy định pháp luật

- Kiểm tra, xử lý các vấn đề về chất lượng tại xưởng

- Phối hợp cùng các phòng ban thực hiện chỉ thị sản xuất, đảm bảo chất lượng hàng hóa kịp tiến độ đơn hàng

- Xây dựng quy trình kiểm soát chất lượng chuẩn quốc tế, phù hợp với thực trạng nhà máy

- Xây dựng kế hoạch đào tạo đội ngũ nhân viên vững mạnh, chất lượng để đảm bảo tỷ lệ kiểm soát lỗi đạt hiệu quả tối ưu

- Giải quyết các phản ảnh khiếu nại từ khách hàng về lỗi sản phẩm

- Các công việc khác do cấp trên giao phó

Với Mức Lương 18 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Có ít nhất 2 năm kinh nghiệm ở vị trí tương tự

- Thành thạo MS office ( Work, Excel… )

- Tiếng Anh hoặc Tiếng Trung thành thạo 4 kỹ năng

- Có khả năng phân tích, tổng hợp thông tin, lập kế hoạch và giải quyết vấn đề

- Kỹ năng giao tiếp tốt

- Kỹ năng quản lý và sắp xếp công việc

Tại CÔNG TY TNHH ĐỒ CHƠI THÔNG MINH SUN VIGOR VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH ĐỒ CHƠI THÔNG MINH SUN VIGOR VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin