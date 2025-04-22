Tuyển Hiệu trưởng/Phó hiệu trưởng Navigos Search làm việc tại Hà Nội thu nhập 50 - 80 USD

Tuyển Hiệu trưởng/Phó hiệu trưởng Navigos Search làm việc tại Hà Nội thu nhập 50 - 80 USD

Navigos Search
Ngày đăng tuyển: 22/04/2025
Hạn nộp hồ sơ: 27/04/2025
Navigos Search

Hiệu trưởng/Phó hiệu trưởng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Hiệu trưởng/Phó hiệu trưởng Tại Navigos Search

Mức lương
50 - 80 USD
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Hà Nội, Việt Nam

Mô Tả Công Việc Hiệu trưởng/Phó hiệu trưởng Với Mức Lương 50 - 80 USD

I. MỤC TIÊU CÔNG VIỆC
Lãnh đạo toàn diện hoạt động một cơ sở trường mầm non thuộc hệ thống, đảm bảo chất lượng vận hành, xây dựng đội ngũ, phát triển văn hóa trường học, tuyển sinh hiệu quả và mở rộng quy mô. Vị trí này yêu cầu năng lực quản trị chiến lược kết hợp với tư duy kinh doanh hiện đại, đặc biệt trong lĩnh vực giáo dục mầm non chất lượng cao.
II. TRÁCH NHIỆM CHÍNH
1. Quản trị và vận hành toàn diện trường mầm non
• Quản lý đội ngũ giáo viên, nhân viên và các hoạt động thường nhật của nhà trường.
• Đảm bảo chất lượng giáo dục, an toàn, dinh dưỡng và trải nghiệm học tập cho trẻ theo tiêu chuẩn của hệ thống.
• Xây dựng kế hoạch hoạt động năm học, ngân sách, và kiểm soát vận hành hiệu quả theo KPI.
• Quản lý và giám sát việc tuân thủ quy định pháp luật, quy chế nội bộ, và quy chuẩn giáo dục.
2. Tuyển sinh và phát triển quy mô
• Chủ động xây dựng chiến lược tuyển sinh, thiết lập các kênh thu hút phụ huynh và học sinh tiềm năng.
• Làm việc trực tiếp với đội ngũ marketing để tổ chức sự kiện, truyền thông, và hoạt động PR nhằm gia tăng lượng học sinh.
• Phát triển mối quan hệ với cộng đồng địa phương, doanh nghiệp, các tổ chức để hỗ trợ tuyển sinh và quảng bá hình ảnh nhà trường.
• Đề xuất và triển khai các phương án mở rộng quy mô trường hoặc phát triển cơ sở mới theo định hướng của hệ thống.
3. Sales & Marketing trong giáo dục
• Phối hợp cùng phòng marketing trung tâm xây dựng định vị thương hiệu và chiến dịch truyền thông địa phương hóa.
• Trực tiếp tham gia vào các hoạt động giáo dục: tư vấn tuyển sinh, tổ chức ngày hội trải nghiệm, theo sát hành trình phụ huynh từ quan tâm đến ghi danh.
• Phân tích thị trường, nhu cầu phụ huynh, và hành vi khách hàng để điều chỉnh dịch vụ phù hợp.
4. Quản trị nhân sự và phát triển đội ngũ
• Xây dựng đội ngũ giáo viên và nhân viên chuyên nghiệp, tâm huyết, có khả năng đồng hành cùng nhà trường dài hạn.
• Tổ chức tuyển dụng, đào tạo, đánh giá và phát triển nhân sự định kỳ.
• Tạo môi trường làm việc tích cực, gắn kết và truyền cảm hứng.

Với Mức Lương 50 - 80 USD Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tại Navigos Search Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Navigos Search

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Navigos Search

Navigos Search

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: E.town Central, 11 Doan Van Bo Str, District 4, Ho Chi Minh city

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

