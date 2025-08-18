Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH ALI LOGISTICS VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 40 Triệu

Mức lương 8 - 40 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 10 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 116 Vũ Trọng Phụng, Thanh Xuân, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 8 - 40 Triệu

+ Tìm kiếm khách hàng có nhu cầu nhập hàng TQ trên các sàn TMĐT,

+ Gọi điện hoặc nhắn tin zalo tiếp cận các chủ cửa hàng trên shopee, lazada,

+ Liên hệ shop Trung, đàm phán, báo giá và thương lượng cùng khách hàng,

+ Tư vấn các giải pháp liên quan đến dịch vụ order hộ, vận chuyển hàng hoá trên sàn TMĐT 1688, taobao, alibaba.

+ Chăm sóc khách hàng, hỗ trợ khách hàng trong quá trình xử lý đơn hàng,

Với Mức Lương 8 - 40 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

+ Không yêu cầu kinh nghiệm (sẽ được đào tạo khi làm việc)

+ Không Yêu Cầu Tiếng Trung

+ Có đam mê Kinh doanh, kiếm thu nhập

+ Có tinh thần cầu tiến, chăm chỉ, trung thực, thật thà

+ Thích buôn bán kinh doanh hàng Trung

+ Chịu được áp lực công việc,

Tại CÔNG TY TNHH ALI LOGISTICS VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

+ Lương: 8 triệu đến 40 triệu (LCB 5tr + Lương năng lực + Lương doanh số + Thưởng ngày ngày, tuần)

+ Được hỗ trợ điện thoại, sim và chi phí điện thoại hàng tháng.

+ Được tham gia các khóa học và buổi đào tạo do công ty tổ chức.

+ Được làm việc trong môi trường năng động với toàn nhân viên trẻ, vui vẻ, đẹp trai xinh gái, hiền lành,

+ Đi du lịch trong nước, ngoài nước 1 năm/2 lần, thưởng nghỉ lễ tết.

+ Có cơ hội tiếp xúc với các shop bán hàng lớn trong và ngoài nước , làm quen với nguồn hàng bên Trung,

+ Thời gian làm việc: 8:10 đến 17:40 , nghỉ trưa 12:00 - 13:40. (Thứ 2 , sáng Thứ 7),

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH ALI LOGISTICS VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.