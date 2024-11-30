Tuyển Kế hoạch sản xuất Artemis Pastry Shop làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 14 Triệu

Mức lương 10 - 14 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 21 Thái Phiên, Hai Bà Trưng, Quận Hai Bà Trưng

Mô Tả Công Việc

Quản lý, đôn đốc nhân viên tổ kiểm soát xưởng

Theo dõi số lượng, chất lượng, date sản phẩm sản xuất

Kiểm soát chất lượng nguyên vật liệu đầu vào, đầu ra trước và sau khi sản xuất

Lên kế hoạch sản xuất, tích kho cho Bán thành phẩm cả hệ thống

Kiểm soát khâu vận hành, quy trình sản xuất khối xưởng

Theo dõi nguyên vật liệu,sản phẩm hủy (tại Xưởng ), kiểm tra nguyên nhân và tìm giải pháp

Đảm bảo đủ nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ phục vụ sản xuất

Theo dõi, cập nhập tiến độ công việc, lộ trình thăng tiến cho nhân viên khối xưởng

Báo cáo công việc hàng tuần/ tháng/ quý cho Trưởng Bộ phận.

Yêu Cầu Công Việc

Kỷ luật, biết sắp xếp công việc và tư duy hợp lý

Đã có kinh nghiệm ở vị trí tương tự từ 1 năm trở lên

Năng động, nhanh nhẹn

Quyền Lợi

Làm việc trong môi trường trẻ, năng động

Được đào tạo chuyên sâu về các kỹ năng cần có trong công việc

Hưởng các chế độ, quyền lợi (BHXH, thưởng tháng 13,...)

Cách Thức Ứng Tuyển

