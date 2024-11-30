Tuyển Kế hoạch sản xuất Artemis Pastry Shop làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 14 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế hoạch sản xuất Tại Artemis Pastry Shop
- Hà Nội: 21 Thái Phiên, Hai Bà Trưng, Quận Hai Bà Trưng
Mô Tả Công Việc Kế hoạch sản xuất Với Mức Lương 10 - 14 Triệu
Quản lý, đôn đốc nhân viên tổ kiểm soát xưởng
Theo dõi số lượng, chất lượng, date sản phẩm sản xuất
Kiểm soát chất lượng nguyên vật liệu đầu vào, đầu ra trước và sau khi sản xuất
Lên kế hoạch sản xuất, tích kho cho Bán thành phẩm cả hệ thống
Kiểm soát khâu vận hành, quy trình sản xuất khối xưởng
Theo dõi nguyên vật liệu,sản phẩm hủy (tại Xưởng ), kiểm tra nguyên nhân và tìm giải pháp
Đảm bảo đủ nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ phục vụ sản xuất
Theo dõi, cập nhập tiến độ công việc, lộ trình thăng tiến cho nhân viên khối xưởng
Báo cáo công việc hàng tuần/ tháng/ quý cho Trưởng Bộ phận.
Với Mức Lương 10 - 14 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Đã có kinh nghiệm ở vị trí tương tự từ 1 năm trở lên
Năng động, nhanh nhẹn
Tại Artemis Pastry Shop Thì Được Hưởng Những Gì
Được đào tạo chuyên sâu về các kỹ năng cần có trong công việc
Hưởng các chế độ, quyền lợi (BHXH, thưởng tháng 13,...)
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Artemis Pastry Shop
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
