Tuyển Kế hoạch sản xuất Artemis Pastry Shop làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 14 Triệu

Artemis Pastry Shop
Ngày đăng tuyển: 30/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 31/01/2025
Artemis Pastry Shop

Kế hoạch sản xuất

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế hoạch sản xuất Tại Artemis Pastry Shop

Mức lương
10 - 14 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 21 Thái Phiên, Hai Bà Trưng, Quận Hai Bà Trưng

Mô Tả Công Việc Kế hoạch sản xuất Với Mức Lương 10 - 14 Triệu

Quản lý, đôn đốc nhân viên tổ kiểm soát xưởng
Theo dõi số lượng, chất lượng, date sản phẩm sản xuất
Kiểm soát chất lượng nguyên vật liệu đầu vào, đầu ra trước và sau khi sản xuất
Lên kế hoạch sản xuất, tích kho cho Bán thành phẩm cả hệ thống
Kiểm soát khâu vận hành, quy trình sản xuất khối xưởng
Theo dõi nguyên vật liệu,sản phẩm hủy (tại Xưởng ), kiểm tra nguyên nhân và tìm giải pháp
Đảm bảo đủ nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ phục vụ sản xuất
Theo dõi, cập nhập tiến độ công việc, lộ trình thăng tiến cho nhân viên khối xưởng
Báo cáo công việc hàng tuần/ tháng/ quý cho Trưởng Bộ phận.

Với Mức Lương 10 - 14 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Kỷ luật, biết sắp xếp công việc và tư duy hợp lý
Đã có kinh nghiệm ở vị trí tương tự từ 1 năm trở lên
Năng động, nhanh nhẹn

Tại Artemis Pastry Shop Thì Được Hưởng Những Gì

Làm việc trong môi trường trẻ, năng động
Được đào tạo chuyên sâu về các kỹ năng cần có trong công việc
Hưởng các chế độ, quyền lợi (BHXH, thưởng tháng 13,...)

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Artemis Pastry Shop

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Artemis Pastry Shop

Artemis Pastry Shop

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: số 67 Văn Cao, Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

