Tuyển Kế hoạch sản xuất CÔNG TY CỔ PHẦN BIBOMART TM làm việc tại Hà Nội thu nhập 2 - 4 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN BIBOMART TM
Ngày đăng tuyển: 24/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 26/03/2025
Kế hoạch sản xuất

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế hoạch sản xuất Tại CÔNG TY CỔ PHẦN BIBOMART TM

Mức lương
2 - 4 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
3 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Thực tập sinh
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Công ty CP Bibo Mart TM, tầng 10, tòa nhà Handico, P.Mễ Trì, Q.Nam Từ Liêm, Hà Nội, Nam Từ Liêm, Nam Từ Liêm, Quận Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Kế hoạch sản xuất Với Mức Lương 2 - 4 Triệu

_ Chuẩn bị nguyên phụ liệu, đồng bộ cho nhà máy
_ Chốt định mức bàn cắt
_ Giải quyết phát sinh thừa thiếu nguyên phụ liệu
_ Quyết toán, hoàn thiện hồ sơ thanh lý phụ lục hợp đồng
_ Lập báo cáo chi tiết đơn hàng theo nhà máy

Với Mức Lương 2 - 4 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Cẩn thận, trách nhiệm, mong muốn gắn bó công việc lâu dài

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN BIBOMART TM Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: 2.000.000 - 4.000.000 VNĐ ( Dựa trên kết quả công việc từng tháng )
Được hướng dẫn, làm việc đối với các bạn chưa có kinh nghiệm
Môi trường làm việc trẻ trung, dễ dàng hòa nhập và phát triển
Cơ hội trở thành nhân viên chính thức sau 3 tháng làm việc...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN BIBOMART TM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 120 Trần Duy Hưng, Phường Trung Hoà

