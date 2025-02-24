Tuyển Kế hoạch sản xuất CÔNG TY CỔ PHẦN BIBOMART TM làm việc tại Hà Nội thu nhập 2 - 4 Triệu

Mức lương 2 - 4 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Công ty CP Bibo Mart TM, tầng 10, tòa nhà Handico, P.Mễ Trì, Q.Nam Từ Liêm, Hà Nội, Nam Từ Liêm, Nam Từ Liêm, Quận Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Kế hoạch sản xuất

_ Chuẩn bị nguyên phụ liệu, đồng bộ cho nhà máy

_ Chốt định mức bàn cắt

_ Giải quyết phát sinh thừa thiếu nguyên phụ liệu

_ Quyết toán, hoàn thiện hồ sơ thanh lý phụ lục hợp đồng

_ Lập báo cáo chi tiết đơn hàng theo nhà máy

Yêu Cầu Công Việc

Cẩn thận, trách nhiệm, mong muốn gắn bó công việc lâu dài

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN BIBOMART TM Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: 2.000.000 - 4.000.000 VNĐ ( Dựa trên kết quả công việc từng tháng )

Được hướng dẫn, làm việc đối với các bạn chưa có kinh nghiệm

Môi trường làm việc trẻ trung, dễ dàng hòa nhập và phát triển

Cơ hội trở thành nhân viên chính thức sau 3 tháng làm việc...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN BIBOMART TM

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN BIBOMART TM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.