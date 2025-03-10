Tuyển Kế hoạch sản xuất CÔNG TY CỔ PHẦN TRUE SOFTWARE làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 8 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN TRUE SOFTWARE
Ngày đăng tuyển: 10/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 11/04/2025
Kế hoạch sản xuất

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế hoạch sản xuất Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TRUE SOFTWARE

Mức lương
7 - 8 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội:

- thành phố Hà Nội

- Tòa nhà Nam Anh, Huyện Đông Anh

Mô Tả Công Việc Kế hoạch sản xuất Với Mức Lương 7 - 8 Triệu

Thời gian làm việc 9h-17h30 từ thứ 2 tới thứ 7( Thứ 7 làm cách tuần)
Tìm kiếm, nghiên cứu, phân tích thị trường US thông qua các nền tảng MXH, các trang bán hàng nước ngoài và nhiều nguồn khác để tìm ra các sản phẩm tiềm năng (SP WIN)
Nắm bắt xu hướng thị trường, nghiên cứu sâu vào từng ngách để hiểu gu thẩm mỹ, sở thích, sản phẩm ưa chuộng, vấn đề, đặc điểm, xu hướng và hành vi của khách hàng. Từ đó đề xuất ý tưởng thiết kế và bán hàng mới cho các sản phẩm theo từng chiến dịch marketing.
Lên chiến dịch chạy quảng cáo Facebook, Instagram,Google Ads, TiktokAds... cho các sản phẩm
Theo dõi, đánh giá, tối ưu quảng cáo
Nguồn lực công ty không bao giờ cạn, ngân sách cần bao nhiêu được cấp bấy nhiêu.

Với Mức Lương 7 - 8 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Ứng viên có từ 1 năm kinh nghiệm vị trí tương đương, ưu tiên có kinh nghiệm chạy dropship thị trường Âu Mỹ, nước ngoài
Kinh nghiệm FB ads từ 6 tháng
Biết sử dụng công cụ chỉnh sửa ảnh, làm video (Photoshop, Illustrator, ...) để chỉnh sửa ảnh và video khi cần là một lợi thế.
Chủ động, sáng tạo trong công việc

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TRUE SOFTWARE Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cứng 7M – 8M (deal theo năng lực) + Thưởng doanh thu theo lợi nhuận hàng tháng ( Thưởng cao ) (UP TO 10K$)
Có đội ngũ phòng Media hỗ trợ xây dựng content.
Miễn phí Ăn Trưa + Gửi xe tại công ty
Hỗ trợ máy tính và các công cụ làm việc.
Môi trường làm việc trẻ trung, năng động, khuyến khích mọi giải pháp/ sáng tạo mới phát triển công việc.
Được tham gia các hoạt động Du lịch, teambuilding, các hoạt động ngoại khóa củacông ty

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TRUE SOFTWARE

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 3 Tòa nhà Nam Anh, số 68/116 Nhân Hòa, phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

