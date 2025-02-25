Tuyển Kế hoạch sản xuất Công Ty TNHH Thực Phẩm Trường Sinh Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 15 Triệu

Mức lương 9 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - M58 KTT A40, La Khê, Hà Đông, Hà Nội, Quận Hà Đông

Mô Tả Công Việc Kế hoạch sản xuất Với Mức Lương 9 - 15 Triệu

- Tìm hiểu xu hướng POD, thị trường dropship hàng vật lý để đưa lên sàn TMĐT thị trường US

- Quản lý và vận hành gian hàng trên các nền tảng Dropship, POD (Etsy, Shopify, Amazon, Tiktokshop, Ebay...)

- Tìm kiếm, Nghiên cứu thị trường, cập nhật xu hướng và đề xuất các sản phẩm hot (SP Win)

- Lên chiến lược phát triển sản phẩm và tối ưu giá bán.

- Đăng tải, tối ưu listing sản phẩm (SEO tiêu đề, mô tả, tag, hình ảnh,...)

- Chạy quảng cáo Facebook/Google Ads (nếu có kinh nghiệm) để thúc đẩy doanh số.

- Phối hợp với designer để đưa ra ý tưởng thiết kế phù hợp với thị trường

- Xử lý đơn hàng, theo dõi vận chuyển và chăm sóc khách hàng.

- Báo cáo doanh số, hiệu suất bán hàng theo tuần/tháng.

Với Mức Lương 9 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Có kinh nghiệm ít nhất 6 tháng - 1 năm trong lĩnh vực POD, Dropship, quản lý account

- Hiểu rõ về Etsy, Shopify, Amazon hoặc các nền tảng POD, dropship khác

- Thành thạo các kỹ năng tối ưu listing (SEO tiêu đề, mô tả, tag,...)

- Biết nghiên cứu thị trường, phát hiện sản phẩm hot, target khách hàng. Khả năng đọc và viết tiếng Anh tốt để làm mô tả sản phẩm và trả lời khách hàng (Ưu tiên Toeic 600)

- Có tư duy bán hàng, biết phân tích dữ liệu và tối ưu hiệu suất.

Ưu tiên:

- Có kinh nghiệm chạy quảng cáo Facebook Ads, Google Ads hoặc Tiktok Ads

- Đã từng đạt doanh số tốt trên Etsy, Shopify hoặc Amazon.

- Biết sử dụng các nền tảng AI: ChatGPT, MidJourney, Gemini....

- Biết sử dụng Photoshop/Canva để tự chỉnh sửa hình ảnh sản phẩm.

- Hiểu về A/B testing để tối ưu listing và quảng cáo.

Tại Công Ty TNHH Thực Phẩm Trường Sinh Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập hấp dẫn: Lương cứng 9-12tr + % hoa hồng.

- Cơ hội phát triển: Làm việc trong môi trường POD năng động, cơ hội thăng tiến lên quản lý.

- Được đào tạo: Bổ sung kiến thức về marketing, AI, bán hàng, research sản phẩm và chạy ads.

- Thử thách bản thân: Cơ hội tiếp xúc với thị trường quốc tế và phát triển kỹ năng kinh doanh.

- Hưởng lương tháng 13 và các chế độ khác theo quy định của công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Thực Phẩm Trường Sinh Việt Nam

