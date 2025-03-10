Tuyển Kế hoạch sản xuất CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ ĐỨC MẠNH làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Tuyển Kế hoạch sản xuất CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ ĐỨC MẠNH làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ ĐỨC MẠNH
Ngày đăng tuyển: 10/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 11/04/2025
CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ ĐỨC MẠNH

Kế hoạch sản xuất

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế hoạch sản xuất Tại CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ ĐỨC MẠNH

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội:

- 167 Phương Mai,Hà Nội, Quận Hoàng Mai

Mô Tả Công Việc Kế hoạch sản xuất Với Mức Lương Thỏa thuận

Tìm kiếm các sản phẩm tiềm năng mà thị trường có nhu cầu
So sánh các sản phẩm của đối thủ cạnh tranh để đưa ra đề xuất tham mưu cho BGD
Phối hợp với phòng kinh doanh để tạo sale kit hỗ trợ bán hàng hiệu quả
Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu cấp trên
Báo cáo công việc theo tuần, tháng, quý, năm.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp trung cấp/ cao đẳng trở lên trở lên (Ưu tiên ngành y, dược)
Có kỹ năng phân tích, đánh giá
Biết sử dụng các công cụ phân tích xu hướng, phân tích từ khóa
Có kỹ năng tin học văn phòng
Cẩn thận, tỉ mỉ, chịu được áp lực công việc

Tại CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ ĐỨC MẠNH Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: 8-10 triệu/ tháng
Thưởng hiệu suất công việc
Phụ cấp ăn trưa 30K/ngày
Nghỉ phép, BHXH, Thưởng tháng 13
Review lương 6 tháng/lần
Làm việc: T2-T7 (8h00-17h30)

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ ĐỨC MẠNH

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Báo cáo tin tuyển dụng
Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ ĐỨC MẠNH

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ ĐỨC MẠNH

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: Số 20 ngách 4 ngõ 167 Phương Mai, P. Phương Mai, Q. Đống Đa

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Chia Sẻ Tin Với Bạn Bè

Sao chép đường dẫn
https://job3s.ai/viec-lam-tuyen-ke-hoach-san-xuat-thu-nhap-thoa-thuan-tai-ha-noi-job332197
Mạng xã hội

Tải ngay app tìm việc job3s.ai

Tải app Tải app
Tải app

Việc làm cùng ngành nghề

Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ Phần Lamer
Tuyển Kế hoạch sản xuất Công ty Cổ Phần Lamer làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 12 Triệu
Công ty Cổ Phần Lamer
Hạn nộp: 15/09/2025
Hà Nội Còn 1 ngày để ứng tuyển 10 - 12 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Amer
Tuyển Kế hoạch sản xuất Công Ty TNHH Amer làm việc tại Bắc Ninh thu nhập 14 - 20 Triệu
Công Ty TNHH Amer
Hạn nộp: 11/09/2025
Bắc Ninh Đã hết hạn 14 - 20 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ANVY
Tuyển Kế hoạch sản xuất CÔNG TY CỔ PHẦN ANVY làm việc tại Hưng Yên thu nhập 9 - 12 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN ANVY
Hạn nộp: 30/09/2025
Hưng Yên Còn 16 ngày để ứng tuyển 9 - 12 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH HULO CARE
Tuyển Kế hoạch sản xuất CÔNG TY TNHH HULO CARE làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH HULO CARE
Hạn nộp: 08/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ Phần Lamer
Tuyển Kế hoạch sản xuất Công ty Cổ Phần Lamer làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 12 Triệu
Công ty Cổ Phần Lamer
Hạn nộp: 15/09/2025
Hà Nội Còn 1 ngày để ứng tuyển 10 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH JUST PLAY
Tuyển Kế hoạch sản xuất CÔNG TY TNHH JUST PLAY làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH JUST PLAY
Hạn nộp: 13/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Bao Bì Phát Đại Lợi
Tuyển Kế hoạch sản xuất Công ty TNHH Bao Bì Phát Đại Lợi làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH Bao Bì Phát Đại Lợi
Hạn nộp: 04/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Công nghiệp KIMSEN
Tuyển Kế hoạch sản xuất Công ty Cổ phần Công nghiệp KIMSEN làm việc tại Bắc Ninh thu nhập 8 - 11 Triệu
Công ty Cổ phần Công nghiệp KIMSEN
Hạn nộp: 03/09/2025
Bắc Ninh Đã hết hạn 8 - 11 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH KMW Việt Nam
Tuyển Kế hoạch sản xuất Công ty TNHH KMW Việt Nam làm việc tại Hà Nam thu nhập 15 - 20 Triệu
Công ty TNHH KMW Việt Nam
Hạn nộp: 01/08/2025
Hà Nam Hà Nội Đã hết hạn 15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH YEEE
Tuyển Kế hoạch sản xuất CÔNG TY TNHH YEEE làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 20 - 30 Triệu
CÔNG TY TNHH YEEE
Hạn nộp: 16/06/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 20 - 30 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng khu vực

Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Kỹ Nghệ Kingtech
Tuyển Nhân viên mua hàng Công Ty Cổ Phần Kỹ Nghệ Kingtech làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 15 Triệu
Công Ty Cổ Phần Kỹ Nghệ Kingtech
Hạn nộp: 12/10/2025
Hà Nội Còn 28 ngày để ứng tuyển 9 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại
Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DÂN KHANG TẠI HÀ NỘI
Tuyển Kế toán nội bộ CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DÂN KHANG TẠI HÀ NỘI làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu
CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DÂN KHANG TẠI HÀ NỘI
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển 8 - 10 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT NĂNG LƯỢNG ECOSUN
Tuyển Kế toán trưởng CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT NĂNG LƯỢNG ECOSUN làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 25 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT NĂNG LƯỢNG ECOSUN
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển 15 - 25 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TÂN HƯNG
Tuyển Kỹ sư thiết kế cơ khí CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TÂN HƯNG làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TÂN HƯNG
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ PHỤ TÙNG SINOVINA
Tuyển Sales Engineer CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ PHỤ TÙNG SINOVINA làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ PHỤ TÙNG SINOVINA
Hạn nộp: 20/09/2025
Hà Nội Còn 6 ngày để ứng tuyển 10 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Edufit
Tuyển Biên phiên dịch Edufit làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 19 Triệu
Edufit
Hạn nộp: 09/10/2025
Hà Nội Còn 25 ngày để ứng tuyển 15 - 19 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm FPT Smart Cloud (FCI)
Tuyển Business Analyst FPT Smart Cloud (FCI) làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 45 Triệu
FPT Smart Cloud (FCI)
Hạn nộp: 03/10/2025
Hà Nội Còn 19 ngày để ứng tuyển 20 - 45 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty CP Thương Mại Vận Tải Ruby
Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty CP Thương Mại Vận Tải Ruby làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 12 Triệu
Công Ty CP Thương Mại Vận Tải Ruby
Hạn nộp: 13/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI Ô TÔ THÁI PHONG
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI Ô TÔ THÁI PHONG làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 50 Triệu
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI Ô TÔ THÁI PHONG
Hạn nộp: 12/10/2025
Hà Nội Còn 28 ngày để ứng tuyển 15 - 50 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng mức lương

Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại
Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TÂN HƯNG
Tuyển Kỹ sư thiết kế cơ khí CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TÂN HƯNG làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TÂN HƯNG
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH MINGLEI (VIỆT NAM)
Tuyển Trưởng phòng nhân sự CÔNG TY TNHH MINGLEI (VIỆT NAM) làm việc tại Đồng Nai thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH MINGLEI (VIỆT NAM)
Hạn nộp: 14/10/2025
Đồng Nai Còn 30 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ H&H
Tuyển Trưởng phòng Marketing CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ H&H làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ H&H
Hạn nộp: 14/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 30 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ELECTRONIC TRIPOD VIỆT NAM (BIÊN HÒA)
Tuyển Trợ lý tiếng Trung CÔNG TY TNHH ELECTRONIC TRIPOD VIỆT NAM (BIÊN HÒA) làm việc tại Đồng Nai thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH ELECTRONIC TRIPOD VIỆT NAM (BIÊN HÒA)
Hạn nộp: 13/10/2025
Đồng Nai Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Ernst & Young Vietnam Limited
Tuyển Business Intelligence Ernst & Young Vietnam Limited làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Ernst & Young Vietnam Limited
Hạn nộp: 12/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 28 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Tập đoàn OSB
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty Cổ phần Tập đoàn OSB làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty Cổ phần Tập đoàn OSB
Hạn nộp: 10/10/2025
Hà Nội Còn 26 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN KẾT CẤU THÉP ATAD Pro Company
Tuyển Nhân viên quản lý chất lượng CÔNG TY CỔ PHẦN KẾT CẤU THÉP ATAD Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN KẾT CẤU THÉP ATAD Pro Company
Hạn nộp: 12/10/2025
Hồ Chí Minh Bình Dương Còn 28 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Ngân hàng TMCP Đông Nam Á - SEABANK Pro Company
Tuyển Chuyên viên khách hàng cá nhân Ngân hàng TMCP Đông Nam Á - SEABANK Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Ngân hàng TMCP Đông Nam Á - SEABANK Pro Company
Hạn nộp: 27/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 43 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Ô TÔ KIM TỰ THÁP
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Ô TÔ KIM TỰ THÁP làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Ô TÔ KIM TỰ THÁP
Hạn nộp: 12/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 28 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm mới nhất

Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ Phần Lamer
Tuyển Kế hoạch sản xuất Công ty Cổ Phần Lamer làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 12 Triệu
Công ty Cổ Phần Lamer
Hạn nộp: 15/09/2025
Hà Nội Còn 1 ngày để ứng tuyển 10 - 12 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Amer
Tuyển Kế hoạch sản xuất Công Ty TNHH Amer làm việc tại Bắc Ninh thu nhập 14 - 20 Triệu
Công Ty TNHH Amer
Hạn nộp: 11/09/2025
Bắc Ninh Đã hết hạn 14 - 20 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ANVY
Tuyển Kế hoạch sản xuất CÔNG TY CỔ PHẦN ANVY làm việc tại Hưng Yên thu nhập 9 - 12 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN ANVY
Hạn nộp: 30/09/2025
Hưng Yên Còn 16 ngày để ứng tuyển 9 - 12 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH HULO CARE
Tuyển Kế hoạch sản xuất CÔNG TY TNHH HULO CARE làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH HULO CARE
Hạn nộp: 08/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ Phần Lamer
Tuyển Kế hoạch sản xuất Công ty Cổ Phần Lamer làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 12 Triệu
Công ty Cổ Phần Lamer
Hạn nộp: 15/09/2025
Hà Nội Còn 1 ngày để ứng tuyển 10 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH JUST PLAY
Tuyển Kế hoạch sản xuất CÔNG TY TNHH JUST PLAY làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH JUST PLAY
Hạn nộp: 13/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Bao Bì Phát Đại Lợi
Tuyển Kế hoạch sản xuất Công ty TNHH Bao Bì Phát Đại Lợi làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH Bao Bì Phát Đại Lợi
Hạn nộp: 04/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Công nghiệp KIMSEN
Tuyển Kế hoạch sản xuất Công ty Cổ phần Công nghiệp KIMSEN làm việc tại Bắc Ninh thu nhập 8 - 11 Triệu
Công ty Cổ phần Công nghiệp KIMSEN
Hạn nộp: 03/09/2025
Bắc Ninh Đã hết hạn 8 - 11 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH KMW Việt Nam
Tuyển Kế hoạch sản xuất Công ty TNHH KMW Việt Nam làm việc tại Hà Nam thu nhập 15 - 20 Triệu
Công ty TNHH KMW Việt Nam
Hạn nộp: 01/08/2025
Hà Nam Hà Nội Đã hết hạn 15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH YEEE
Tuyển Kế hoạch sản xuất CÔNG TY TNHH YEEE làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 20 - 30 Triệu
CÔNG TY TNHH YEEE
Hạn nộp: 16/06/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 20 - 30 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất

Việc làm tham khảo

Tuyển Kế hoạch sản xuất Công ty TNHH Catbox Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu Công ty TNHH Catbox Việt Nam
10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Kế hoạch sản xuất CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC VÀ THƯƠNG MẠI RIKI VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 18 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC VÀ THƯƠNG MẠI RIKI VIỆT NAM
10 - 18 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kế hoạch sản xuất Công Ty Cổ Phần Phần Mềm EFFECT làm việc tại Hà Nội thu nhập 5 - 10 Triệu Công Ty Cổ Phần Phần Mềm EFFECT
5 - 10 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kế hoạch sản xuất CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ ĐỨC MẠNH làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ ĐỨC MẠNH
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kế hoạch sản xuất CÔNG TY CỔ PHẦN TRUE SOFTWARE làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 8 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN TRUE SOFTWARE
7 - 8 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kế hoạch sản xuất CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ CÔNG NGHỆ TÂN ĐỨC làm việc tại Hà Nội thu nhập 2 - 5 Triệu CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ CÔNG NGHỆ TÂN ĐỨC
2 - 5 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kế hoạch sản xuất Công Ty TNHH Phát Triển Deli Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 14 Triệu Công Ty TNHH Phát Triển Deli Việt Nam
12 - 14 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kế hoạch sản xuất Công ty TNHH Trust Me làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu Công ty TNHH Trust Me
10 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kế hoạch sản xuất CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ & PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI CHAMY làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ & PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI CHAMY
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Kế hoạch sản xuất Công ty cổ phần đầu tư BKG Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 18 - 25 Triệu Công ty cổ phần đầu tư BKG Việt Nam
18 - 25 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Kế hoạch sản xuất CÔNG TY CỔ PHẦN TRITEXCO VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN TRITEXCO VIỆT NAM
10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Kế hoạch sản xuất Công ty TNHH KMW Việt Nam làm việc tại Hà Nam thu nhập 45 - 60 Triệu Công ty TNHH KMW Việt Nam
45 - 60 triệu Kinh nghiệm: 5 năm
Tuyển Kế hoạch sản xuất Công ty cổ phần đầu tư BKG Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 18 - 20 Triệu Công ty cổ phần đầu tư BKG Việt Nam
18 - 20 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Kế hoạch sản xuất Công Ty Cổ Phần Xuất Nhập Khẩu Thời Trang Thái Hòa làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công Ty Cổ Phần Xuất Nhập Khẩu Thời Trang Thái Hòa
Thỏa thuận Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Kế hoạch sản xuất Công ty TNHH KMW Việt Nam làm việc tại Hà Nam thu nhập 15 - 20 Triệu Công ty TNHH KMW Việt Nam
15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Kế hoạch sản xuất Công ty TNHH Bao Bì Phát Đại Lợi làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công ty TNHH Bao Bì Phát Đại Lợi
Thỏa thuận Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Kế hoạch sản xuất Công ty Cổ Phần Lamer làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 12 Triệu Công ty Cổ Phần Lamer
10 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Kế hoạch sản xuất Công ty Cổ Phần Lamer làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 12 Triệu Công ty Cổ Phần Lamer
10 - 12 triệu Kinh nghiệm: 2 năm