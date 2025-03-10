Tuyển Kế hoạch sản xuất CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ ĐỨC MẠNH làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế hoạch sản xuất Tại CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ ĐỨC MẠNH
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Hà Nội:
- 167 Phương Mai,Hà Nội, Quận Hoàng Mai
Mô Tả Công Việc Kế hoạch sản xuất Với Mức Lương Thỏa thuận
Tìm kiếm các sản phẩm tiềm năng mà thị trường có nhu cầu
So sánh các sản phẩm của đối thủ cạnh tranh để đưa ra đề xuất tham mưu cho BGD
Phối hợp với phòng kinh doanh để tạo sale kit hỗ trợ bán hàng hiệu quả
Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu cấp trên
Báo cáo công việc theo tuần, tháng, quý, năm.
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp trung cấp/ cao đẳng trở lên trở lên (Ưu tiên ngành y, dược)
Có kỹ năng phân tích, đánh giá
Biết sử dụng các công cụ phân tích xu hướng, phân tích từ khóa
Có kỹ năng tin học văn phòng
Cẩn thận, tỉ mỉ, chịu được áp lực công việc
Tại CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ ĐỨC MẠNH Thì Được Hưởng Những Gì
Mức lương: 8-10 triệu/ tháng
Thưởng hiệu suất công việc
Phụ cấp ăn trưa 30K/ngày
Nghỉ phép, BHXH, Thưởng tháng 13
Review lương 6 tháng/lần
Làm việc: T2-T7 (8h00-17h30)
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ ĐỨC MẠNH
