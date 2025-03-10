Tuyển Kế hoạch sản xuất CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ ĐỨC MẠNH làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - 167 Phương Mai,Hà Nội, Quận Hoàng Mai

Mô Tả Công Việc Kế hoạch sản xuất Với Mức Lương Thỏa thuận

Tìm kiếm các sản phẩm tiềm năng mà thị trường có nhu cầu

So sánh các sản phẩm của đối thủ cạnh tranh để đưa ra đề xuất tham mưu cho BGD

Phối hợp với phòng kinh doanh để tạo sale kit hỗ trợ bán hàng hiệu quả

Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu cấp trên

Báo cáo công việc theo tuần, tháng, quý, năm.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp trung cấp/ cao đẳng trở lên trở lên (Ưu tiên ngành y, dược)

Có kỹ năng phân tích, đánh giá

Biết sử dụng các công cụ phân tích xu hướng, phân tích từ khóa

Có kỹ năng tin học văn phòng

Cẩn thận, tỉ mỉ, chịu được áp lực công việc

Tại CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ ĐỨC MẠNH Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: 8-10 triệu/ tháng

Thưởng hiệu suất công việc

Phụ cấp ăn trưa 30K/ngày

Nghỉ phép, BHXH, Thưởng tháng 13

Review lương 6 tháng/lần

Làm việc: T2-T7 (8h00-17h30)

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ ĐỨC MẠNH

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ ĐỨC MẠNH

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.