Tuyển Kế hoạch sản xuất CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ & PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI CHAMY làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Trưởng nhóm

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Việt Hương Buildings, Tân Triều, Thanh Trì, Quận Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Kế hoạch sản xuất Với Mức Lương Thỏa thuận

Phân tích đơn hàng, xác định yêu cầu sản xuất (nguyên liệu, nhà gia công hiện có, tìm nhà gia công mới, đàm phán giá, thời gian sản xuất).

Lập kế hoạch tổng thể và kế hoạch chi tiết theo từng giai đoạn hàng hoá.

Điều phối và phân bổ đơn hàng phù hợp với năng lực và thời gian của từng nhà gia công.

Tính toán định mức nguyên vật liệu để tiến hành mua phù hợp, kiểm tra lượng tồn kho, đề xuất mua bổ sung nếu cần.Quản lý và điều phối sản xuất

Theo dõi tiến độ sản xuất hàng ngày, điều chỉnh kế hoạch khi có phát sinh.

Phối hợp với các bộ phận liên quan để giải quyết các vấn đề phát sinh.

Kiểm tra năng suất chuyền may tại các nhà gia công, đề xuất cải tiến để nâng cao hiệu suất.

Đảm bảo thực hiện đúng tiến độ hàng hoá cho chu kỳ kinh doanh.

Kiểm soát chất lượng sản phẩm ngay từ công đoạn mua nguyên phụ liệu tới khi hàng nhập kho.

Đề xuất biện pháp, đàm phán, giải quyết các vấn đề phát sinh với các bên đối tác.

Báo cáo tình trạng sản xuất và chất lượng hàng ngày, hàng tuần.

Phân công, hướng dẫn và đào tạo nhân viên cấp dưới theo các công việc được giao.

Đánh giá năng lực và đề xuất cải tiến hiệu quả làm việc của đội ngũ.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Học vấn: Cao đẳng trở lên.

02 năm với vị trí tương đương

Am hiểu về các chất liệu dệt may, phụ liệu

Hiểu rõ về ngành may mặc, chất liệu, nguyên phụ liệu.

Có khả năng lập kế hoạch và triển khai kế hoạch

Mạnh về quản lý và phát triển nhân viên

Gắn kết, truyền cảm hứng, tạo động lực, xây dựng văn hóa

Kỹ năng quản lý, lãnh đạo

Kỹ năng tổ chức và sắp xếp công việc

Kỹ năng xây dựng mối quan hệ

Kỹ năng đàm phán, thương lượng.

Kỹ năng giao tiếp, xử lý tình huống tốt

Kỹ năng tin học văn phòng

Trung thực, có tính bảo mật, tận tụy gắn bó với công việc.

Cẩn trọng,chi tiết, linh hoạt

Tinh thần trách nhiệm cao, khéo léo trong giao tiếp

Khả năng làm việc độc lập, chịu cường độ áp lực cao.

Tư cách đạo đức nghề nghiệp tốt, phong cách làm việc chuyên nghiệp.

Tại CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ & PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI CHAMY Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: Thỏa thuận.

Được tham gia các khóa đào tạo theo chương trình huấn luyện của Công ty. Cơ hội học tập từ những buổi chia sẻ của các nhân sự có chuyên môn cao.

Môi trường làm việc trẻ, năng động, chuyên nghiệp, khuyến khích tạo điều kiện làm việc máu lửa, sáng tạo, tích cực đề xuất những hình thức thể hiện mới và lập kế hoạch triển khai.

Công ty môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động, khuyến khích trao đổi thẳng thắn, đề xuất để phát huy khả năng của bản thân.

Đánh giá tăng lương, được định hướng nghề nghiệp, có lộ trình thăng tiến, đánh giá thăng tiến lên các vị trí cao hơn phù hợp.

Hoạt động nội bộ hàng tháng, hàng quý, hàng năm: du lịch, tổng kết, liên hoan (thường xuyên), sinh nhật, team buildings,…

Hưởng các chế độ, phúc lợi: Theo quy định của công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ & PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI CHAMY

