Tuyển Kế hoạch sản xuất Công ty TNHH KMW Việt Nam làm việc tại Hà Nam thu nhập 25 - 30 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế hoạch sản xuất Tại Công ty TNHH KMW Việt Nam
Mức lương
25 - 30 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nam: Lý Nhân ...và 13 địa điểm khác, Huyện Duy Tiên
Mô Tả Công Việc Kế hoạch sản xuất Với Mức Lương 25 - 30 Triệu
- Năng lực quản lí rủi ro
- Năng lực quản lí lịch trình từ NVL tới xuất hàng
- Khả năng lên lịch và leading toàn bộ bộ phận khi phát sinh vấn đề
- Năng lực phân tích giá thành SX và giá thành sau SX
Với Mức Lương 25 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Có kinh nghiệm từ 5 năm trở lên ở công ty chế xuất
- Tốt nghiệp đại học
Tại Công ty TNHH KMW Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì
- Lương, thưởng và các chế độ trợ cấp hấp dẫn: được đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp ngay từ tháng thử việc
- Thưởng sinh nhật, Tết trung thu, 8/3, 20/10...
- Nhiều cơ hội thăng tiến và thử thách.
- Môi trường làm việc hiện đại, năng động, chuyên nghiệp, sạch sẽ.
- Thủ tục nhận việc nhanh chóng, được ký hợp đồng dài hạn;
- Nhiều hoạt động văn hóa-văn nghệ, thể dục-thể thao, vui chơi-giải trí.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH KMW Việt Nam
