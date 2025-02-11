Tuyển Kế hoạch sản xuất Công ty TNHH KMW Việt Nam làm việc tại Hà Nam thu nhập 25 - 30 Triệu

Mức lương 25 - 30 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nam: Lý Nhân ...và 13 địa điểm khác, Huyện Duy Tiên

Kế hoạch sản xuất

- Năng lực quản lí rủi ro

- Năng lực quản lí lịch trình từ NVL tới xuất hàng

- Khả năng lên lịch và leading toàn bộ bộ phận khi phát sinh vấn đề

- Năng lực phân tích giá thành SX và giá thành sau SX

Yêu Cầu Công Việc

- Có kinh nghiệm từ 5 năm trở lên ở công ty chế xuất

- Tốt nghiệp đại học

Tại Công ty TNHH KMW Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương, thưởng và các chế độ trợ cấp hấp dẫn: được đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp ngay từ tháng thử việc

- Thưởng sinh nhật, Tết trung thu, 8/3, 20/10...

- Nhiều cơ hội thăng tiến và thử thách.

- Môi trường làm việc hiện đại, năng động, chuyên nghiệp, sạch sẽ.

- Thủ tục nhận việc nhanh chóng, được ký hợp đồng dài hạn;

- Nhiều hoạt động văn hóa-văn nghệ, thể dục-thể thao, vui chơi-giải trí.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH KMW Việt Nam

