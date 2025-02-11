Tuyển Kế hoạch sản xuất Công ty TNHH KMW Việt Nam làm việc tại Hà Nam thu nhập 25 - 30 Triệu

Công ty TNHH KMW Việt Nam
Ngày đăng tuyển: 11/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 13/03/2025
Công ty TNHH KMW Việt Nam

Kế hoạch sản xuất

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế hoạch sản xuất Tại Công ty TNHH KMW Việt Nam

Mức lương
25 - 30 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nam: Lý Nhân ...và 13 địa điểm khác, Huyện Duy Tiên

Mô Tả Công Việc Kế hoạch sản xuất Với Mức Lương 25 - 30 Triệu

- Năng lực quản lí rủi ro
- Năng lực quản lí lịch trình từ NVL tới xuất hàng
- Khả năng lên lịch và leading toàn bộ bộ phận khi phát sinh vấn đề
- Năng lực phân tích giá thành SX và giá thành sau SX

Với Mức Lương 25 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Có kinh nghiệm từ 5 năm trở lên ở công ty chế xuất
- Tốt nghiệp đại học

Tại Công ty TNHH KMW Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương, thưởng và các chế độ trợ cấp hấp dẫn: được đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp ngay từ tháng thử việc
- Thưởng sinh nhật, Tết trung thu, 8/3, 20/10...
- Nhiều cơ hội thăng tiến và thử thách.
- Môi trường làm việc hiện đại, năng động, chuyên nghiệp, sạch sẽ.
- Thủ tục nhận việc nhanh chóng, được ký hợp đồng dài hạn;
- Nhiều hoạt động văn hóa-văn nghệ, thể dục-thể thao, vui chơi-giải trí.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH KMW Việt Nam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty TNHH KMW Việt Nam

Công ty TNHH KMW Việt Nam

Quy mô: Trên 1000 Nhân viên
Địa điểm: Lô C, KCN Đồng Văn I, Yên Bắc, Duy Tiên, Hà Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

