Tuyển Kế hoạch sản xuất Công ty TNHH XNK Cầu Nối Việt làm việc tại Hà Nội thu nhập 16 - 17 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế hoạch sản xuất Tại Công ty TNHH XNK Cầu Nối Việt
Mức lương
16 - 17 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Trưởng nhóm
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: NO1T3 khu ngoại giao đoàn, Bắc Từ Liêm, Hà Nội, Bắc Từ Liêm, Quận Bắc Từ Liêm
Mô Tả Công Việc Kế hoạch sản xuất Với Mức Lương 16 - 17 Triệu
Lên kế hoạch sản xuất tuần/ tháng
Phối hợp với bộ phận kho, mua hàng, QC để đảm bảo quá trình sản xuất diễn ra liên tục
Theo dõi việc sản xuất và xuất hàng.
Tính toán nguyên vật liệu & quản lý việc sử dụng .
Lập báo cáo: số lượng sản xuất , số lượng nhập kho , số lượng chưa hoàn thành , số lượng đã xuất hàng đi.
Theo dõi hàng mẫu: sản xuất, giao hàng.
Các công việc khác theo sự phân công của trưởng giám đốc
Với Mức Lương 16 - 17 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Độ tuổi từ 24 tuổi và tốt nghiệp từ Cao Đẳng trở lên
Ϲó ít nhất 02 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương hoặc admin kinh doanh, kế toán đơn hàng,
Trình độ Tin học: Thành thạo tin học văn phòng, đặc biệt là excel
Tại Công ty TNHH XNK Cầu Nối Việt Thì Được Hưởng Những Gì
Lương: 16,17 tr/ tháng + thưởng KPIs (thỏa thuận khi phỏng vấn)
BHXH, y tế theo Luật quy định;
Các phúc lợi khác như thai sản, sinh nhật, du lịch, ốm đau….
Thưởng cuối năm theo kết quả
Thời gian làm việc: Từ thứ 2 đến sáng thứ 7 hàng tuần hoặc theo sắp xếp công việc của phòng.
Phép năm sau khi ký HĐLĐ.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH XNK Cầu Nối Việt
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
