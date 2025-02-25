Tuyển Kế hoạch sản xuất Công ty TNHH XNK Cầu Nối Việt làm việc tại Hà Nội thu nhập 16 - 17 Triệu

Mức lương 16 - 17 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Trưởng nhóm

Địa điểm làm việc - Hà Nội: NO1T3 khu ngoại giao đoàn, Bắc Từ Liêm, Hà Nội, Bắc Từ Liêm, Quận Bắc Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Kế hoạch sản xuất Với Mức Lương 16 - 17 Triệu

Lên kế hoạch sản xuất tuần/ tháng

Phối hợp với bộ phận kho, mua hàng, QC để đảm bảo quá trình sản xuất diễn ra liên tục

Theo dõi việc sản xuất và xuất hàng.

Tính toán nguyên vật liệu & quản lý việc sử dụng .

Lập báo cáo: số lượng sản xuất , số lượng nhập kho , số lượng chưa hoàn thành , số lượng đã xuất hàng đi.

Theo dõi hàng mẫu: sản xuất, giao hàng.

Các công việc khác theo sự phân công của trưởng giám đốc

Với Mức Lương 16 - 17 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Độ tuổi từ 24 tuổi và tốt nghiệp từ Cao Đẳng trở lên

Ϲó ít nhất 02 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương hoặc admin kinh doanh, kế toán đơn hàng,

Trình độ Tin học: Thành thạo tin học văn phòng, đặc biệt là excel

Tại Công ty TNHH XNK Cầu Nối Việt Thì Được Hưởng Những Gì

Lương: 16,17 tr/ tháng + thưởng KPIs (thỏa thuận khi phỏng vấn)

BHXH, y tế theo Luật quy định;

Các phúc lợi khác như thai sản, sinh nhật, du lịch, ốm đau….

Thưởng cuối năm theo kết quả

Thời gian làm việc: Từ thứ 2 đến sáng thứ 7 hàng tuần hoặc theo sắp xếp công việc của phòng.

Phép năm sau khi ký HĐLĐ.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH XNK Cầu Nối Việt

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin