Tuyển Kế hoạch sản xuất Công Ty TNHH Phát Triển Deli Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 14 Triệu

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - 189 Nghi Tàm, Tây Hồ, Hà Nội, Quận Tây Hồ

- Theo dõi, bổ sung và cập nhật các thông tin sản phẩm như mô tả tiếng Việt về tên sản phẩm, tính năng...

- Quản lý thời hạn sử dụng sản phẩm, cập nhật hủy/thay thế sản phẩm

- Tìm hiểu các thương hiệu trong ngành văn phòng phẩm, tình hình cạnh tranh của các nhóm sản phẩm

- Tìm hiểu và sàng lọc sản phẩm mới phù hợp cho các đợt ra mắt thị trường

- Đề xuất nâng cấp thiết kế, cải thiện chất lượng của sản phẩm...

- Theo dõi tiến độ các dự án nhập khẩu sản phẩm

- Định giá cho các sản phẩm mới

- Điều chỉnh giá bán hiện tại của các sản phẩm để phù hợp với thị trường

- Quản lý doanh số của nhóm sản phẩm, khuyến mại của sản phẩm

- Lựa chọn sản phẩm mới phù hợp với thị trường và lấy mẫu về Việt Nam

- Làm PPT giới thiệu sản phẩm mới và danh sách ra mắt sản phẩm mới

- Làm PPT và đào tạo kiến thức sản phẩm cho bộ phận Kinh doanh

- Lập danh sách sản phẩm, lĩnh dùng hàng mẫu từ tập đoàn, phối hợp vận chuyển hàng mẫu về Việt Nam và cung cấp các đặc điểm của sản phẩm trong các hội nghị, hội thảo khách hàng v.v.

- Ưu tiên có 1 năm kinh nghiệm nghiên cứu và phát triển sản phẩm hoặc

- Chưa có kinh nghiệm nhưng thành thạo tiếng Trung

- Thành thạo tiếng Trung (tương đương HSK 5 trở lên)

- Ưu tiên những ứng viên có kinh nghiệm du học/công việc tại Trung Quốc

- Logic và tư duy rõ ràng, có khả năng phân tích dữ liệu tốt và kinh nghiệm khảo sát thị trường

- Mức thu nhập: 12 - 14tr

- Được trau dồi tiếng Trung bởi làm việc trực tiếp với quản lý người Trung

- Thưởng Lễ Tết, việc hiếu hỉ và quà thăm hỏi khác cho CBNV

- Hưởng ngày phép và các quyền lợi theo quy định của Luật lao động hiện hành

- Tham gia các hoạt động nội bộ: Year End Party, Team Building,...

