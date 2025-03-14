Tuyển Kế hoạch sản xuất Công Ty TNHH Phát Triển Deli Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 14 Triệu

Công Ty TNHH Phát Triển Deli Việt Nam
Ngày đăng tuyển: 14/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 14/04/2025
Công Ty TNHH Phát Triển Deli Việt Nam

Kế hoạch sản xuất

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế hoạch sản xuất Tại Công Ty TNHH Phát Triển Deli Việt Nam

Mức lương
12 - 14 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội:

- 189 Nghi Tàm, Tây Hồ, Hà Nội, Quận Tây Hồ

Mô Tả Công Việc Kế hoạch sản xuất Với Mức Lương 12 - 14 Triệu

- Theo dõi, bổ sung và cập nhật các thông tin sản phẩm như mô tả tiếng Việt về tên sản phẩm, tính năng...
- Quản lý thời hạn sử dụng sản phẩm, cập nhật hủy/thay thế sản phẩm
- Tìm hiểu các thương hiệu trong ngành văn phòng phẩm, tình hình cạnh tranh của các nhóm sản phẩm
- Tìm hiểu và sàng lọc sản phẩm mới phù hợp cho các đợt ra mắt thị trường
- Đề xuất nâng cấp thiết kế, cải thiện chất lượng của sản phẩm...
- Theo dõi tiến độ các dự án nhập khẩu sản phẩm
- Định giá cho các sản phẩm mới
- Điều chỉnh giá bán hiện tại của các sản phẩm để phù hợp với thị trường
- Quản lý doanh số của nhóm sản phẩm, khuyến mại của sản phẩm
- Lựa chọn sản phẩm mới phù hợp với thị trường và lấy mẫu về Việt Nam
- Làm PPT giới thiệu sản phẩm mới và danh sách ra mắt sản phẩm mới
- Làm PPT và đào tạo kiến thức sản phẩm cho bộ phận Kinh doanh
- Lập danh sách sản phẩm, lĩnh dùng hàng mẫu từ tập đoàn, phối hợp vận chuyển hàng mẫu về Việt Nam và cung cấp các đặc điểm của sản phẩm trong các hội nghị, hội thảo khách hàng v.v.

Với Mức Lương 12 - 14 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Ưu tiên có 1 năm kinh nghiệm nghiên cứu và phát triển sản phẩm hoặc
- Chưa có kinh nghiệm nhưng thành thạo tiếng Trung
- Thành thạo tiếng Trung (tương đương HSK 5 trở lên)
- Ưu tiên những ứng viên có kinh nghiệm du học/công việc tại Trung Quốc
- Logic và tư duy rõ ràng, có khả năng phân tích dữ liệu tốt và kinh nghiệm khảo sát thị trường

Tại Công Ty TNHH Phát Triển Deli Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức thu nhập: 12 - 14tr
- Được trau dồi tiếng Trung bởi làm việc trực tiếp với quản lý người Trung
- Thưởng Lễ Tết, việc hiếu hỉ và quà thăm hỏi khác cho CBNV
- Hưởng ngày phép và các quyền lợi theo quy định của Luật lao động hiện hành
- Tham gia các hoạt động nội bộ: Year End Party, Team Building,...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Phát Triển Deli Việt Nam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty TNHH Phát Triển Deli Việt Nam

Công Ty TNHH Phát Triển Deli Việt Nam

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: Số 189 đường Nghi Tàm, Phường Yên Phụ, Quận Tây Hồ, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

