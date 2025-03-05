Tuyển Kế hoạch sản xuất Công ty TNHH Catbox Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu

Công ty TNHH Catbox Việt Nam
Ngày đăng tuyển: 05/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 04/04/2025
Công ty TNHH Catbox Việt Nam

Kế hoạch sản xuất

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế hoạch sản xuất Tại Công ty TNHH Catbox Việt Nam

Mức lương
10 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Trưởng nhóm
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Số 7, ngõ 37 Tây Kết, phường Bạch Đằng, Hai Bà Trưng, Quận Hai Bà Trưng

Mô Tả Công Việc Kế hoạch sản xuất Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

- Giám sát bộ phận vận hành về việc điều phối về việc sản xuất như nhà in, đẩy kẽm, gọi giấy và các nguyên vật liệu để sản xuất.
- Lập kế hoạch sản xuất cho các sản phẩm, các máy, các nhóm trong công ty.
- Xây dựng bảng tiến độ và đảm bảo thời gian giao hàng cho từng sản phẩm
- Giám sát tiến độ sản xuất, tiến độ giao hàng đẻ điều chỉnh kế hoạch.
- Thông báo với xưởng điều chỉnh lại kế hoạch sản xuất nếu khách hàng có thay đổi về sản phẩm hoặc kế hoạch giao hàng
- Nghiên cứu, tư vấn cho Ban giám đốc về cải tiến quy trình sản xuất giúp nâng cao chất lượng sản phẩm, tăng năng suất lao động.
- Nghiên cứu phát triển các NVL mới ngành bao bì
- Tham gia tư vấn cho khách hàng về bao bì thông minh, gia tăng lợi ích cho khách hàng.
- Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của Giám đốc

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp các chuyên ngành liên quan như: Quản lý sản xuất, Quản lý công nghiệp, Logistic, Quản trị Kinh Doanh, Kỹ thuật hệ thống công nghiệp, Quản lý chuỗi cung ứng….
- Kỹ năng lập kế hoạch, có kinh nghiệm xây dựng quy trình sản xuất
- Có kỹ năng đàm phán, kỹ năng giải quyết vấn đề
- Lãnh đạo cấp dưới và phát triển tinh thần đồng đội
- Thành thạo các phần mềm tin học văn phòng

Tại Công ty TNHH Catbox Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lương: lương cứng 10-15tr + thưởng ( lương cứng theo năng lực làm việc)
- Hỗ trợ ăn trưa tại văn phòng
- Môi trường sáng tạo, năng động.
- Có cơ hội phát triển nghề nghiệp, hưởng chế độ đãi ngộ tốt.
- Hưởng đầy đủ các chính sách phúc lợi: BHXH, 12 ngày phép năm…
- Du lịch hàng năm cùng các hoạt động Team Building khác..

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Catbox Việt Nam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty TNHH Catbox Việt Nam

Công ty TNHH Catbox Việt Nam

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: số 7 ngõ 37 Tây Kết, phường Bạch Đằng, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

