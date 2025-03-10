Tuyển Kế hoạch sản xuất CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ CÔNG NGHỆ TÂN ĐỨC làm việc tại Hà Nội thu nhập 2 - 5 Triệu

Mức lương 2 - 5 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - Nhà 2C Ngõ 424 Trần Khát Chân,Hà Nội

Mô Tả Công Việc Kế hoạch sản xuất Với Mức Lương 2 - 5 Triệu

Đăng/Cập nhật các sản phẩm lên sàn thương mại OTZ. Có thể làm việc online.

Với Mức Lương 2 - 5 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp cấp 3 hay tương đương.

Có đam mê, yêu thích công việc thương mại điện tử online.

Làm việc bán thời gian, khuyến khích làm càng nhiều buổi càng tốt, tối thiểu tổng cộng 03 buổi sáng hoặc chiều (4h/buổi) một tuần, trừ khi phải thi học kỳ hay bận đột xuất.(Tiêu chí bắt buộc)

Có Laptop và phương tiện cá nhân đi lại để làm việc.(Tiêu chí bắt buộc)

Ưu tiên có khả năng trình bày và viết mô tả sản phẩm tốt.

Ưu tiên sinh viên cao đẳng, đại học có kinh nghiệm về kỹ thuật, CSKH...

Yêu cầu ứng viên (Ít nhất phải đạt 3/6 tiêu chí trên, bao gồm 02 Tiêu chí bắt buộc).

Tại CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ CÔNG NGHỆ TÂN ĐỨC Thì Được Hưởng Những Gì

Công việc văn phòng, môi trường chuyên nghiệp, trẻ trung, năng động. Có thể làm việc online.

Mức lương cạnh tranh: 20K/h-25K/h.

Lịch làm việc mềm dẻo, nhân viên có thể chủ động đăng ký lịch đi làm.

Được hướng dẫn, đào tạo đầy đủ (Khoảng 2h-3h) và tiếp tục hỗ trợ bởi Trưởng nhóm/Quản lý cho đến khi hoàn toàn nắm vững công việc.

Không phải làm việc vào các ngày Nghỉ cuối tuần, Lễ, Tết.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ CÔNG NGHỆ TÂN ĐỨC

