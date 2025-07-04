Tuyển Trưởng phòng Marketing Công ty Cổ phần Winggo làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu

Tuyển Trưởng phòng Marketing Công ty Cổ phần Winggo làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu

Công ty Cổ phần Winggo
Ngày đăng tuyển: 04/07/2025
Hạn nộp hồ sơ: 01/08/2025
Công ty Cổ phần Winggo

Trưởng phòng Marketing

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trưởng phòng Marketing Tại Công ty Cổ phần Winggo

Mức lương
15 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 32 phố Vĩnh Phúc, Ba Đình, Ba Đình, Quận Ba Đình

Mô Tả Công Việc Trưởng phòng Marketing Với Mức Lương 15 - 20 Triệu

1. Tham mưu cho Giám đốc về công tác marketing, chiến lược phát triển thị trường, phát triển thương hiệu.
2. Chịu trách nhiệm quản lý, điều hành nhân sự của phòng hoàn thành các nhiệm vụ mục tiêu marketing. Xây dựng trình Giám đốc ban hành các quy trình biểu mẫu liên quan đảm bảo khoa học, hiệu quả.
3. Lập kế hoạch, chiến lược, chương trình marketing theo tháng, quý, năm trình Giám đốc phê duyệt bảo đảm hiệu quả, tiết giảm các chi phí không cần thiết.
4. Xây dựng mục tiêu, phương pháp marketing bảo đảm doanh thu, thị trường, thị phần, định vị thương hiệu sản phẩm.
5. Tổ chức thực hiện theo các chương trình kế hoạch marketing, kế hoạch quảng cáo, chương trình khuyến mãi. Theo dõi việc thực hiện và báo cáo kết quả.
6. Theo dõi, giám sát trong quá trình thực hiện của từng vị trí, hạng mục công việc
7. Đánh giá hiệu quả các chương trình Marketing; đánh giá phản hồi của khách hàng về các hoạt động Marketing.
8. Đạt được các mục tiêu marketing của Công ty bằng cách đạt được các kết quả liên quan theo yêu cầu, theo các kế hoạch marketing, chương trình quảng cáo khuyến mãi.
9. Thu thập thông tin về khách hàng, nhu cầu khách hàng, khả năng khách hàng
10. Thu thập và xử lý thông tin về các đối thủ cạnh tranh

Với Mức Lương 15 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Tốt nghiệp Đại học, Cao đẳng chuyên ngành Marketing, … hoặc ngành liên quan
• Có kinh nghiệm 3 năm với vị trí tương đương
• Có khả năng tư duy thẩm mỹ tốt, có khả năng sáng tạo.
• Kỹ năng tổ chức và quản lý thời gian tốt.
• Kỹ năng làm việc nhóm tốt, kỹ năng quản lý đội nhóm
• Tư duy phân tích tốt, nhạy bén, sáng tạo.
• Có kiến thức về Marketing
• Năng động, nhiệt tình, kiên trì, chịu khó, có khả năng chịu áp lực và cường độ công việc cao
• Tinh thần trách nhiệm, trung thực.
• Có ý chí cầu tiến, ham nghiên cứu, học hỏi nâng cao nghiệp vụ

Tại Công ty Cổ phần Winggo Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương: Thỏa thuận cụ thể khi phỏng vấn (thu nhập từ 15.000.000 - 20.000.000/tháng)
- Xét tăng lương hàng năm theo năng lực và mức độ cống hiến
- Cơ hội được tham gia tất cả các khóa học để phát triển cá nhân do Công ty tổ chức và các khóa đào tạo bên ngoài nhằm phát triển chuyên môn và kỹ năng cần thiết.
- Được hưởng các chế độ BHXH, BHYT, BHTN và các phúc lợi khác theo quy định của Luật lao động và của Công ty
- Các chế độ phúc lợi khác như thăm quan, du lịch, các hoạt động tập thể của Công ty
- Thưởng hiệu quả theo từng giai đoạn của Công ty (được trao đổi cụ thể khi đến phỏng vấn)

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Winggo

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty Cổ phần Winggo

Công ty Cổ phần Winggo

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Số 11, ngách 42/20, đường Yên Bình, tổ 15, Phường Yên Nghĩa, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

