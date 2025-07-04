Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH CORO VIETNAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 20 Triệu

Mức lương 15 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 549/28 Lê Văn Thọ, phường 14, Gò Vấp, Quận Gò Vấp

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 15 - 20 Triệu

1. Kế toán – Hạch toán nghiệp vụ

- Ghi nhận và kiểm tra các nghiệp vụ kế toán phát sinh liên quan đến hoạt động đào tạo, học

phí, ...

- Theo dõi và kiểm tra các khoản thu, chi, công nợ, đảm bảo hợp lý vào hiệu quả.

- Quản lý chứng từ kế toán, hóa đơn đầu ra – đầu vào, kiểm tra sổ sách kế toán và đảm bảo

tuân thủ quy định hiện hành.

2. Tài chính – Quản trị dòng tiền & ngân sách

- Theo dõi dòng tiền thu – chi hằng ngày, đảm bảo cân đối dòng tiền hoạt động trung tâm.

- Quản lý tài chính & ngân sách Theo dõi, kiểm soát dòng tiền và tối ưu hóa nguồn vốn. Lập kế hoạch ngân sách, dự báo tài chính cho chuỗi hệ thống trung tâm giảng dạy.

- Tham mưu cho Ban Giám đốc về hiệu quả sử dụng ngân sách, chi phí đào tạo, đầu tư...

3. Thuế & kiểm toán

- Thực hiện kê khai, nộp các loại thuế: GTGT, TNCN, TNDN... đúng quy định.

- Làm việc trực tiếp với cơ quan thuế, thanh tra, kiểm toán; chuẩn bị hồ sơ, giải trình số liệu.

- Cập nhật chính sách thuế mới, phổ biến nội bộ, tư vấn rủi ro tài chính – thuế.

4. Báo cáo & cải tiến quy trình

- Lập báo cáo tài chính, báo cáo quản trị theo định kỳ hoặc theo yêu cầu của BGĐ.

- Đề xuất và cải tiến quy trình kế toán phù hợp mô hình giáo dục nghệ thuật.

- Phối hợp các phòng ban để đảm bảo dòng dữ liệu tài chính chính xác và kịp thời.

Tốt nghiệp đại học chuyên ngành Kế toán, Tài chính, Kiểm toán, tài chính ngân hàng.

Tối thiểu 3-5 năm kinh nghiệm ở vị trí Kế toán tổng hợp.

Ưu tiên ứng viên từng làm trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo, nghệ thuật.

Thành thạo phần mềm kế toán, Excel; hiểu biết về thuế, dòng tiền, ngân sách.

Có kinh nghiệm làm việc với cơ quan thuế, kiểm toán; giải trình tốt.

Trung thực, cẩn thận, chủ động, có tư duy hệ thống.

Có khả năng tư duy, phân tích báo cáo

Tại CÔNG TY TNHH CORO VIETNAM Thì Được Hưởng Những Gì

Lương: Thỏa thuận theo năng lực + Thưởng hiệu suất. (to15-20tr)

Thưởng tháng 13, thưởng lễ tết, hiệu suất dự án.

Môi trường sáng tạo, trẻ trung, gắn liền với âm nhạc.

Tham gia sự kiện âm nhạc, lớp học nội bộ (nếu muốn).

Hưởng đầy đủ chế độ BHXH, BHYT, BHTN và nghỉ phép theo quy định.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH CORO VIETNAM

