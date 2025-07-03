Tuyển Kỹ sư xây dựng CÔNG TY CỔ PHẦN ALPHAGROUP làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kỹ sư xây dựng Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ALPHAGROUP
Mức lương
15 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: Lô 19
- BT02, khu đô thị mới Cầu Bươu, xã Tân Triều, Thanh Trì, Huyện Thanh Trì
Mô Tả Công Việc Kỹ sư xây dựng Với Mức Lương 15 - 20 Triệu
- Triển khai thi công, giám sát thi công các công trình tu bổ, trùng tu di tích lịch sử - văn hóa.
- Đọc và triển khai bản vẽ kỹ thuật, bóc tách khối lượng, đề xuất vật tư thi công.
- Làm hồ sơ nghiệm thu khối lượng, thanh toán quyết toán công trình
- Phối hợp các đơn vị liên quan đảm bảo chất lượng công trình đúng quy định về bảo tồn di tích.
- Đề xuất biện pháp kỹ thuật phù hợp với tính chất công trình tu bổ di tích.
Với Mức Lương 15 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Tốt nghiệp đại học chuyên ngành Xây dựng, Kiến trúc hoặc các chuyên ngành liên quan
- Có chứng chỉ hành nghề tu bổ di tích còn hiệu lực (giám sát hoặc thi công).
- Có kinh nghiệm thực tế từ 3 – 5 năm tại các công trình tu bổ, trùng tu di tích.
- Sử dụng thành thạo các phần mềm chuyên ngành (AutoCAD, MS Project…).
- Ưu tiên ứng viên có thể đi công tác dài ngày tại hiện trường.
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ALPHAGROUP Thì Được Hưởng Những Gì
- Thu nhập cạnh tranh, lương từ 15–20 triệu/tháng.
- Được làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, năng động.
- Đóng BHXH đầy đủ, chế độ nghỉ lễ Tết theo luật định.
- Cơ hội phát triển nghề nghiệp trong lĩnh vực tu bổ di tích – ngành đang khan hiếm nhân lực chất lượng cao.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ALPHAGROUP
