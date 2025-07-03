Tuyển Kỹ sư xây dựng CÔNG TY CỔ PHẦN ALPHAGROUP làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu

Mức lương 15 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Lô 19 - BT02, khu đô thị mới Cầu Bươu, xã Tân Triều, Thanh Trì, Huyện Thanh Trì

- Triển khai thi công, giám sát thi công các công trình tu bổ, trùng tu di tích lịch sử - văn hóa.

- Đọc và triển khai bản vẽ kỹ thuật, bóc tách khối lượng, đề xuất vật tư thi công.

- Làm hồ sơ nghiệm thu khối lượng, thanh toán quyết toán công trình

- Phối hợp các đơn vị liên quan đảm bảo chất lượng công trình đúng quy định về bảo tồn di tích.

- Đề xuất biện pháp kỹ thuật phù hợp với tính chất công trình tu bổ di tích.

- Tốt nghiệp đại học chuyên ngành Xây dựng, Kiến trúc hoặc các chuyên ngành liên quan

- Có chứng chỉ hành nghề tu bổ di tích còn hiệu lực (giám sát hoặc thi công).

- Có kinh nghiệm thực tế từ 3 – 5 năm tại các công trình tu bổ, trùng tu di tích.

- Sử dụng thành thạo các phần mềm chuyên ngành (AutoCAD, MS Project…).

- Ưu tiên ứng viên có thể đi công tác dài ngày tại hiện trường.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ALPHAGROUP Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập cạnh tranh, lương từ 15–20 triệu/tháng.

- Được làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, năng động.

- Đóng BHXH đầy đủ, chế độ nghỉ lễ Tết theo luật định.

- Cơ hội phát triển nghề nghiệp trong lĩnh vực tu bổ di tích – ngành đang khan hiếm nhân lực chất lượng cao.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ALPHAGROUP

